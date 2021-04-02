شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: قهوة الصباح يمكن أن تعزز قدرتك على حرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة بجامعة غرناطة في إسبانيا، أن جرعة من الكافيين قد تزيد من حرق الدهون أثناء التمرين، فتناول فنجان قهوة في الصباح يمكن أن يساعد في إيقاظ عملية التمثيل الغذائي، حيث ثبت أن الكافيين يزيد من قدرتك على حرق الدهون أثناء التمرين .

ووفقا لتقرير لموقع insider درس باحثون من جامعة غرناطة في إسبانيا 15 رجلاً رياضيًا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 25 و 39 عامًا أثناء إجراء اختبار التمرين قبل الاختبار، استهلكوا إما دواء وهمي أو 3 ملجرام من الكافيين لكل كيلوجرام من وزن الجسم ، على شكل مسحوق عديم اللون ، ووجد الباحثون أن المشاركين كانوا قادرين على حرق 11-13 ٪ من الدهون أثناء التمرين بعد تناول الكافيين مقارنةً بالدواء الوهمي.



فوائد القهوة

ووجدت الدراسة أن هذا قد يكون مفيدًا بشكل خاص في الصباح ، عندما يكون التمثيل الغذائي أبطأ قليلاً منه في فترة ما بعد الظهر، حيث أوضح الباحثون أنه كان متوسط ​​الجرعة المستهلكة حوالي 240 ملج من الكافيين ، أي ما يعادل فنجانين من القهوة سعة 226 جرام.

ومع ذلك فإن الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، مثل خفقان القلب وصعوبة التنفس والقلق، حيث أظهرت دراسات الحالة أن مسحوق الكافيين عالي التركيز، والذي يستخدم غالبًا في المكملات الغذائية ، يمكن أن يجعل من السهل تناول الكثير عن طريق الخطأ.

تعد القهوة وسيلة للحصول على فوائد الكافيين ، وفقدان الوزن وأكثر ، مع تقليل مخاطر الجرعة الزائدة، وأكدت الأبحاث أنه من الآمن شرب 4 إلى 5 فنجان من القهوة يوميًا لمعظم الناس، كما أن الكافيين على شكل قهوة له فائدة إضافية تتمثل في تعبئة كمية كبيرة من مادة البوليفينول ، وهي مركبات نباتية قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.