النساء يعانين من خلل إدراكي في فترة ما قبل "سن اليأس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة أمريكية حدوث تغيرات إدراكية لدى النساء في فترة ما حول انقطاع الطمث أو ما يُسمي بـ"سن اليأس".

وقالت الدراسة إن هذه النتائج توفر مزيداً من المعلومات فيما يتعلق بآلية الخلل الإدراكي لدى النساء في هذه الفترة، والتي يمكن أن تبدأ قبل سن اليأس بـ8 إلى 10 سنوات.



ووفقاً للدراسة التي نُشرت نتائجها على الموقع الإلكتروني لدورية "مجتمع سن اليأس" في أمريكا الشمالية، الخميس، أن الباحثين فحصوا بيانات 25 امرأة في فترة ما قبل انقطاع الطمث، و25 امرأة في فترة عمرية أصغر.

وحاول الباحثون تقييم آثار تغير مستوى الهرمونات الجنسية على مناطق الدماغ المتعلقة بالإدراك عند النساء في هذه الفترات.

وخضعت النساء المشاركات في الدراسة لتقييمات سلوكية، وقياسات لمستوى الهرمونات الجنسية، وللتصوير الوظيفي للدماغ بالرنين المغناطيسي.

وأظهرت نتائج مجموعة النساء الأصغر سناً وجود زيادة كبيرة في الوظائف الإدراكية في الدماغ مقابل مجموعة فترة ما قبل سن اليأس، وهي التغييرات الوظيفية التي رأى الباحثون أنها قد تكشف عن المزيد من المعلومات حول آلية الخلل الإدراكي الذي يحدث لدى النساء في هذه الفترة.