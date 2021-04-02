1108 إصابات جديدة بكورونا و4 وفيات في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ليبيا، الجمعة، ارتفاع تسجيل 1108 إصابات جديدة بكورونا و4 وفيات، وشفاء 424 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 617 إصابة و312 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 161 ألفاً و88 شخصاً، بينهم 10 آلاف و116 حالة نشطة، ووفاة 2684 شخصا.

وتشهد ليبيا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يومياً.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية إيجابية لفيروس كورونا.