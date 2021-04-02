فوائد شرب الماء الدافىء للبشرة

بيروت - نادين محمد - ليس هناك شك في أن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية لصحتك، لكن معظم الناس لا يعرفون أن شرب الماء الفاتر يمكن أن يقدم بعض الفوائد الحصرية لجسمك وبشرتك.

في الواقع، يقول الخبراء الطبيون إن الماء يكون أكثر فائدة عندما تشربه دافئاً. إليك تأثير شرب الماء الدافئ على بشرتك.

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1. ينقي بشرتك

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يمكن أن يساعد الماء الدافئ في إزالة السموم من الجسم. لأن شرب الماء الدافئ يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، فإنه يجعلك تتعرق. وهذا بدوره يساعدك على التخلص من السموم ويسهل على الجهاز الهضمي التخلص من الشوائب.

بالإضافة إلى أنها تمنحك البثور، يمكن للسموم أن تجعل بشرتك تتقدم في السن بشكل أسرع وتتسبب في ظهور الهالات السوداء والانتفاخات تحت عينيك. يساعد شرب الماء الدافئ على إصلاح خلايا الجلد التي تضررت من الجذور الحرة الضارة، ويجعل بشرتك تبدو أكثر نعومة وامتلاءً.

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يحافظ الماء الدافئ على فروة رأسك رطبة، مما يعني أنك أقل عرضة للإصابة بقشرة الرأس. عندما يكون جلد فروة رأسك صحياً ورطباً، فإنه يحافظ على شعرك لامعاً ومنعشاً وناعماً. كمكافأة إضافية، ينشط الماء النهايات العصبية في جذور شعرك، مما يعزز نمو الشعر الجديد.

4. يضيء بشرتك

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يساعد شرب الماء الدافئ بانتظام جسمك على تكسير رواسب الدهون، وإرخاء العضلات، وتحسين تدفق الدم. تعمل زيادة الدورة الدموية على تجديد خلايا الجلد والحفاظ عليها متغذية. يزود خلايا الجلد العاملة بالأكسجين ويزيل السموم، وينعش بشرتك ويجددها.

5. بشرة أصغر سنًا



شرب الماء الدافئ هو أسهل طريقة للبدء الخاص بالأيض، والتي بدورها سوف تساعد بشرتك على الاستفادة من جميع الكريمات والمرطبات التي تنطبق عليه. نظراً لأن مشاكل القناة الهضمية لا تسمح لك بالحصول على ما يكفي من الفيتامينات والعناصر الغذائية من الطعام، فإنها يمكن أن تمنع بشرتك من الظهور في أفضل حالاتها وتزيد من سوء حالة الجلد الحالية. إن تناول كوب من الماء الدافئ يساعد بشرتك على الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها لتبقى أصغر سناً لفترة أطول.

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