خلطات مجربة لإخفاء علامات التمدد 

بيروت - نادين محمد - عند شد الجلد بسبب زيادة الوزن أو الحمل، يتعرض الجلد للترهل فور فقدان هذا الوزن، وتظهر علامات التمدد، وهو بالطبع أمر يفسد مظهر أي سيدة. تتضرر الأنسجة الداعمة الموجودة أسفل الجلد وبالتالي ينتج عنها علامات تمدد.



هناك العديد من الأسباب وراء ظهور علامات تمدد الجلد ، على سبيل المثال تظهر عند بعض السيدات بسبب الجينات ، وبالنسبة لبعض الناس قد يكون بسبب مشاكل هرمونية ، والبعض بسبب الحمل ، وبعض الناس لا تظهر لديهم على الإطلاق.



من المهم معرفة السبب أولاً ثم معالجته أو منعه حسب الحالة، لا يمكن محو علامات التمدد ولكن بالتأكيد يمكن تفتيحها إلى حد ما بالعلاجات والمنتجات الطبيعية.

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فيما يلي علاجات طبيعية فعالة للغاية لعلامات التمدد:

1- زبدة الشيا

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المكونات:



3-4 ملاعق كبيرة زبدة الشيا

1 ملعقة كبيرة زيت لوز

1 ملعقة صغيرة زيت ثمر الورد

الطريقة:

خذي كوبًا صغيرًا واخلطي زبدة الشيا وزيت اللوز وزيت ثمر الورد وفقًا للقياسات السابقة وقومي بزيادة الكمية وفقًا للقوام. قومي بتخزين البرطمان الصغير واستخدمه وقتما تشاءين. ضعيه بعد الاستحمام وركزي على المناطق الأكثر عرضة لعلامات التمدد.

الفوائد:

زبدة الشيا رائعة في زيادة إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة الجلد وبالتالي فهي تقلل من ظهور علامات التمدد. زبدة الشيا الخام غير المكررة غنية بفيتامين أ / ه وتساعد أيضًا في الحفاظ على رطوبة البشرة. كما أن زيت اللوز غني بفيتامين ه الذي يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة ، كما يساعد في التخلص من علامات التمدد عند استخدامه بانتظام. تقول الدراسات الحديثة أن زيت ثمر الورد مفيد عندما يتعلق الأمر بمنع علامات التمدد.

2- البطاطس

المكونات:

1 ملعقة كبيرة عصير بطاطس

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

الطريقة: ​

امزجي كل من عصير البطاطس وماء الورد بكميات متساوية. ضعيه بمساعدة كرة قطنية على المناطق المصابة. اتركيه طوال الليل واغسليها في الصباح.

الفوائد:

بسبب محتوى النشا وخصائص التبييض، البطاطس تساعد في تقليل ظهور علامات التمدد عند استخدامها بانتظام. كما يساعد ماء الورد على ترطيب البشرة وتنعيمها.

3- مساج الزيوت

المكونات:

زيت الجوجوبا

زيت بذور القنب

زيت الأفوكادو

الطريقة:

امزجي جميع الزيوت الثلاثة المذكورة أعلاه بكميات متساوية في كوب صغير. قومي بتخزينه في زجاجة سهلة الاستخدام. طبقيه ببانتظام لرؤية أفضل النتائج. ويفضل تطبيق في الليل حتى يأخد الوقت الكافي للعلاج.

الفوائد:

يعتبر زيت الجوجوبا مفيدًا في علاج علامات تمدد الجلد أثناء الحمل لأنه يعيد مرونة الجلد بينما يفيد زيت بذور القنب الجلد بعدة طرق حيث يعمل كمضاد للأكسدة ويهدئ البشرة الجافة والحكة ويحسن إنتاج الكولاجين في الجلد بسبب خصائصه المتجددة.

4- جل ثمرة الورد

المكونات:

زيت ثمرة الورد

جل الصبار

الطريقة:

امزجي 4 ملاعق كبيرة من جل الصبار و 1 ملعقة كبيرة من زيت ثمر الورد. اخفقيه حتى يصبح مستحلبًا جيدًا وقومي بتدليك المناطق المصابة. اتركيه طوال الليل واغسله في صباح اليوم التالي. تأكد من استخدام ماركة جيدة من جل الصبار ولا تستخدم النبات الطبيعي لأنه لا يتحلل مع الزيت ويصعب تطبيقه على الجلد.

الفوائد :

يحتوي زيت ثمر الورد على فوائد مضادة للشيخوخة ويجعل البشرة أكثر مرونة، يمكن إضافة بضع قطرات من فيتامين (هـ) الذي يساعد في علاج علامات التمدد مع جل الصبار لأن الإنزيمات والأحماض الأمينية الموجودة فيه تساعد في علاج ومنع علامات التمدد في جميع أجزاء الجلد.



