الأطعمة الخمسة الخارقة لحرق دهون البطن 

بيروت - نادين محمد - الحصول على جسم صحي ومناسب ليس خيارًا للجميع فحسب، بل هو أيضًا مفيد جدًا بالنسبة لنا. مع مرور الوقت عندما نستمر في تناول الوجبات السريعة ولا نهتم بعادات الأكل وأسلوب الحياة يبدأ جسمنا في اكتساب الدهون.



يُعرف مقدار الوزن الزائد الذي يتم تطويره حول مركز الجسم باسم دهون البطن وتسمى أيضًا الدهون الحشوية. تعتبر الدهون جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي متوازن يساعد في امتصاص فيتامين أ والعديد من الفيتامينات الأخرى ، ولكن الزيادة تضر المظهر و الصحة، تراكم الدهون في منطقة البطن عامل خطر للعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.



الجميع يريد التخلص من دهون البطن ولكن لا ربما لا نعرف الطريقة الصحيحة والنظام الغذائي الذي سيساعد فعليًا في حرق دهون البطن. لذلك ، إليك 5عناصر غذائية رائعة ليست فقط لذيذة ومليئة بالفوائد الصحية ولكنها تساعدكِ أيضًا في حرق دهون البطن.

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1- الدجاج

الدجاج مصدر غني بالبروتين يحتوي على كمية قليلة من الدهون ومحتوى مائي كبير. كما أنه يحتوي على الكالسيوم والفوسفور. مما يساعد على البقاء ممتلئين لفترة أطول من الوقت. ومن ثم ، فإن هذا هو سبب اعتبار الدجاج أحد الأطعمة الصحية و المفيدة في تفتيت الدهون، يمكنك أن تأكلي الدجاج بانتظام لكن مسلوق أو مشوي وبدون جلد.

2- المكسرات

المكسرات عبارة عن بذور مجففة ذات قشرة صلبة غير صالحة للأكل وبذور بداخلها صالحة للأكل بشكل عام. تحتوي على دهون وبروتينات وغنية بمضادات الأكسدة. المكسرات خيار جيد جدًا وغير مكلف للوجبات الخفيفة. يمكن أن تساعد المكسرات في تقليل الجوع وتجعلكِ تشعرين بالشبع لفترة طويلة مما سيساعد في تقليل دهون البطن. يمكنك تناول المكسرات بانتظام في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة في المساء ، كما يمكنك إضافتها في الحليب أو المخفوقات.

3- الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مكونات طبيعية تساعد في عملية حرق الدهون في الجسم. وبالتالي يساعد في خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم ومستوى السكر في الدم . يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة التي تعمل على قمع الشهية كما تعمل كمصدر جيد لحرق دهون البطن. يمكنك شرب ماء الزنجبيل مرتين في اليوم أو إضافته إلى عصير الليمون ، كما يمكنك مضغ شريحة نيئة من الزنجبيل.

4- الليمون

غني بفيتامين سي والألياف والفيتامينات الأخرى والمعادن ومضادات الأكسدة الليمون لذلك هو عنصر رائع لحرق دهون البطن. كما أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي. يعزز الليمون الهضم، ويزيل السموم من الجسم ، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ، ويحافظ على رطوبة الجسم وشبعه. وبالتالي يساعد في تقليل دهون البطن. يمكنك استخدام عصير الليمون في الماء الدافئ في الصباح والمساء. يمكنك أيضًا استخدامه في السلطات والاستمتاع به على شكل عصير.

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5- البصل

مصدر رائع للألياف القابلة للذوبان والغذاء البريبيوتيك القوي للأمعاء الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن. يحتوي على الألياف الغذائية وفيتامين أ والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ج وحمض الفوليك الذي يجعل البصل غذاءً ممتازًا لحرق دهون البطن. كما أنه يقلل من مستوى الكوليسترول وعند تناوله في صورة نيئة ويساعد في حرق الدهون بسرعة. يمكنك استخدام عصير البصل في الماء الدافئ وشربه بانتظام. كما يمكنك استخدام البصل النيء في السلطات ويمكن صنع حساء البصل اللذيذ في المنزل.