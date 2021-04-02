ودّعي دهون الكرش أثناء النوم بهذه المشروبات للتخسيس

بيروت - نادين محمد - في حين أنَّه ليس هناك من ينكر أنَّ فقدان الوزن يمكن أن يكون رحلة صعبة للغاية، إلا أنَّ التخلص من دهون البطن العنيدة يمكن أن يكون أكثر صعوبة، وعلاوة على ذلك، يمنعك الكرش البارز من ارتداء الجينز والألبسة المفضلة لديك ويعرضك أيضًا لخطر الإصابة بأمراض مختلفة، وبالتالي، من المهم مراقبة عاداتك الغذائية، ومن الضروري تضمين المشروبات التي تُساعد على حرق الدهون بسرعة أكبر.

فيما يلي، تُقدم لك "الجميلة"، طريقة تحضير مشروب مسائي للتخلص من الكرش أثناء النوم.

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مشروب شاي النعناع مع القرفة والزنجبيل والليمون لحرق دهون الكرش

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تُساهم القرفة في خفض مستوى السكّر في دمك وتساعدك على خسارة الوزن وخصوصًا في منطقة بطنك، ويعزّز الزنجبيل عملية الأيض لديك ويحسن عمل جهازك الهضمي، كما أنَّه يهدئ معدتك وخصوصًا إذا كنت تشعرين بالتوتر، أما الليمون فيمنع تراكم الدهون في الجسم وخصوصًا في منطقة البطن.

المُكوِّنات:

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة طعام من جذر الزنجبيل المبشور.

رشة من القرفة وكوبًا من شاي النعناع الدافئ.

طريقة التحضير والإستخدام:

أضيفي الزنجبيل المبشور والقرفة إلى شاي النعناع.

اتركي الخليط يبرد ثم أضيفي إليه عصير الليمون.

لا تضيفي العسل وتناولي الخلاصة مساءً قبل خلودك إلى النوم.

مشروب الخيار وعصير الليمون

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تحتوي مُكوِّنات هذا المشروب على خصائص حرق الدهون، ويحتوي الخيار على صفر دهون وقليل السعرات الحرارية، ومن المعروف أيضًا أنه يُحارب الانتفاخ بسبب محتواه العالي من الألياف، من ناحية أخرى، يُساعد البقدونس في محاربة احتباس الماء، كما أنها مليئة بالفيتامينات A و B و C و K ، مما يجعلها إضافة مثالية لمشروبك الليلي، ويُعتبر إضافة القليل من الليمون إلى مشروبك لا يُعزز الطعم فحسب، بل يحافظ أيضًا على صحة امعائك عن طريق تنشيط الجهاز الهضمي وتشغيله.

المُكوِّنات:

يُقشر الخيار ويُقطع إلى مكعبات.

عصير ليمون حسب الذوق.

حفنة من البقدونس.

1/2 كوب ماء.

طريقة التحضير والإستخدام:

اخلطي المُكوِّنات حتى تأخذ قوام العصير، ويمكنك أيضًا إضافة المزيد من الماء حسب ذوقك.

إشربي هذا العصير كل ليلة بعد العشاء.

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