شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للتوحد.. تعرف على كل شىء عن هذا الاضطراب علاماته وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب طيف التوحد هو إعاقة فى النمو يمكن أن تسبب تحديات اجتماعية وتواصلية وسلوكية كبيرة، ولا يوجد شىء يميز الأشخاص المصابين بالتوحد عن غيرهم، ولكن قد يتواصل الأشخاص المصابون بالتوحد ويتفاعلون ويتصرفون ويتعلمون بطرق مختلفة عن معظم الأشخاص الآخرين.

وحدد العلماء يوم 2 أبريل كيوم عالمى للتوحد للتعريف به والتحذير منه، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقايه منها الأمريكى CDC، يمكن أن تتراوح قدرات التعلم والتفكير وحل المشكلات للأشخاص المصابين بالتوحد من الموهوبين إلى ذوى التحديات الشديدة يحتاج بعض المصابين باضطراب طيف التوحد إلى الكثير من المساعدة فى حياتهم اليومية.

يشتمل تشخيص التوحد على العديد من الحالات التى تم تشخيصها بشكل منفصل: اضطراب التوحد، واضطراب النمو المنتشر غير المحدد بطريقة أخرى، ومتلازمة أسبرجر، وتسمى هذه الحالات الآن جميعًا باضطراب طيف التوحد.

علامات وأعراض الإصابة بطيف التوحد

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتوحد من مشاكل في المهارات الاجتماعية والعاطفية والتواصلية، وقد يكررون بعض السلوكيات وقد لا يرغبون في التغيير في أنشطتهم اليومية يمتلك العديد من الأشخاص المصابين بالتوحد طرقًا مختلفة للتعلم أو الانتباه أو التفاعل مع الأشياء تبدأ علامات اضطراب طيف التوحد خلال مرحلة الطفولة المبكرة وتستمر عادةً طوال حياة الشخص.

أعراض تظهر على الأطفال المصابين بالتوحد

لا يشير إلى الأشياء لإظهار الاهتمام (على سبيل المثال ، لا تشير إلى طائرة تحلق فوقها)

لا ينظر إلى الأشياء عندما يشير إليها شخص آخر.

لديه مشكلة في التواصل مع الآخرين أو ليس لديه اهتمام بأشخاص آخرين على الإطلاق.

تجنب الاتصال بالعين ويريد أن يكون بمفرده.

يواجهون صعوبة في فهم مشاعر الآخرين أو التحدث عن مشاعرهم الخاصة.

يفضلون عدم حملهم أو احتضانهم ، أو قد يحتضنون فقط عندما يريدون ذلك.

يبدو أنهم غير مدركين عندما يتحدث الناس إليهم ، لكنهم يستجيبون لأصوات أخرى.

أن يكون مهتمًا جدًا بالناس ، ولكن لا يعرف كيف يتحدث أو يلعب أو يتصل بهم.

يكرر أو صدى الكلمات أو العبارات التي قيلت لهم ، أو يكرر الكلمات أو العبارات بدلاً من اللغة العادية.

يواجهون صعوبة في التعبير عن احتياجاتهم باستخدام كلمات أو حركات نموذجية.

يكرر الإجراءات مرارًا وتكرارًا.

يواجه صعوبة في التكيف عندما يتغير الروتين.

ردود أفعال غير معتادة تجاه الطريقة التي يشم بها الأشياء أو تذوقها أو شكلها أو ملمسها أو صوتها.

يفقدون المهارات التي كانت لديهم (على سبيل المثال ، توقف عن قول الكلمات التي كانوا يستخدمونها)

طرق تشخيص الإصابة بالتوحد

قد يكون تشخيص اضطراب طيف التوحد صعبًا نظرًا لعدم وجود اختبار طبى، مثل فحص الدم، لتشخيص الاضطرابات ينظر الأطباء إلى سلوك الطفل وتطوره لإجراء التشخيص.

يمكن أحيانًا اكتشاف الاصابه بالتوحد في عمر 18 شهرًا أو أقل بحلول سن الثانية ، يمكن اعتبار التشخيص من قبل أخصائي متمرس موثوقًا للغاية ومع ذلك ، لا يتلقى العديد من الأطفال تشخيصًا نهائيًا حتى يكبروا كثيرًا يعني هذا التأخير أن الأطفال المصابين بالتوحد قد لا يحصلون على المساعدة المبكرة التي يحتاجونها.

طرق علاج التوحد

لا يوجد حاليا علاج لاضطراب طيف التوحد، ومع ذلك تظهر الأبحاث أن خدمات التدخل المبكر العلاج يمكن أن تحسن من نمو الطفل، و خدمات التدخل المبكر تساعد الأطفال منذ الولادة وحتى سن 3 سنوات (36 شهرًا) على تعلم مهارات مهمة يمكن أن تشمل الخدمات العلاج لمساعدة الطفل على التحدث والمشي والتفاعل مع الآخرين لذلك ، من المهم التحدث إلى طبيب طفلك في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من اضطراب طيف التوحد أو أي مشكلة أخرى في النمو.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن علاج أعراض معينة ، مثل علاج النطق لتأخر اللغة ، لا يحتاج في كثير من الأحيان إلى انتظار تشخيص رسمي لاضطراب طيف التوحد.

أسباب الإصابة بالتوحد

لا نعرف كل أسباب اضطراب طيف التوحد ولكن هناك العديد من الأسباب المحتملة لأنواع متعددة من التوح، قد يكون هناك العديد من العوامل المختلفة التي تجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة باضطراب طيف التوحد ، بما في ذلك العوامل البيئية والبيولوجية والوراثية.

يتفق معظم العلماء على أن الجينات هى أحد عوامل الخطر التى يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة باضطراب طيف التوحد، الأطفال الذين لديهم شقيق مصاب باضطراب طيف التوحد معرضون بشكل أكبر للإصابة أيضًا بالتوحد، يمكن للأفراد الذين يعانون من حالات وراثية أو كروموسومية معينة ، مثل متلازمة X الهشة أو التصلب الحدبي، أن يكون لديهم فرصة أكبر للإصابة باضطراب طيف التوحد، عند تناول الأدوية الموصوفة أثناء الحمل ، تم ربط حمض الفالبرويك والثاليدومايد بزيادة خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد.