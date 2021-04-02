شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جواز سفر لقاح فيروس كورونا وكيف يمكن تطبيقه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر لقاحات كورونا علامة فارقة يتوقع بعدها عودة الحياة إلى طبيعتها، فى محاولة للقضاء على فيروس كورونا من العالم، ويحاول المسئولون الصحيون في جميع أنحاء العالم باستمرار إيجاد طرق جديدة لتطعيم كل شخص.

ولزيادة الجهود قد تطلب بعض الحكومات وفقا لتقرير موقع thehealthsite من الجميع الحصول على جواز سفر، حتى يتمكنوا من الوصول إلى مرافق معينة.



جواز سفر كورونا

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول جواز سفر لقاح فيروس كورونا

جواز سفر اللقاح هو دليل على تلقيك التطعيم ضد فيروس كورونا، فهى تشبه "البطاقة الصفراء"، والتى كانت فى الأساس دليلًا ضد الحمى الصفراء.

ووفقًا لشبكة CNN يعد جواز سفر اللقاح تطبيقًا للهاتف المحمول سيكون دليلاً لحامله على أنه قد تم تطعيمه ضد فيروس كورونا، وبالتالى فهو "آمن" وبطريقة ما ستوفر جوازات سفر اللقاحات أيضًا سجل تطعيم رقمي للأشخاص الذين تم تلقيحهم في جميع أنحاء العالم.

وفي حين أن بعض البلدان قد وضعت معاييرها الخاصة لجواز سفر اللقاح، إلا أن الإصدار القياسي الذي سيتم قبوله عالميًا لم يأت بعد، بمعنى آخر سيكون تصريحًا رقميًا للصحة يسمح لأى شخص بدخول الملاعب والأحداث والحفلات الموسيقية والأماكن التى تتطلب حشد كبير.

وأعلنت بعض الخطوط الجوية الرائدة استعدادها لتجربة "جواز سفر IATA" قريبًا، فهو تطبيق أنشأه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والذي يسمح لشركات الطيران والمطارات المختلفة بالتحقق من إثبات التطعيم.

ومع ذلك تقول منظمة الصحة العالمية إن جوازات السفر هذه قد لا تكون مفيدة لأن هناك دائمًا فرصة لإصابة شخص ما بالعدوى للمرة الثانية.

وحتى الآن لا يوجد نظام شهادة لقاح يمنع الأشخاص من السفر محليًا، لكن بناءً على اختبارات RT-PCR، سيتم فحص شهادات اختبار Covid للمسافرين الأجانب القادمين، وقد يكون للدول الفردية متطلباتها للمسافرين المحليين.