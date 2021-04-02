شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول اللحوم الطازجة بكميات معقولة مفيد للصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعات متعددة بما في ذلك جامعه ماك ماستر الكندية، إلى أن اللحوم ضمن قائمة الطعام الصحي ويمكن تناولها للحفاظ على الصحة لكن بشرط أن تكون غير مصنعة وبكميات صغيرة.

ووفقا لتقرير لموقع insider ، فإن تناول اللحوم المصنعة يرتبط بنتائج صحية أسوأ، وفى المقابل فإن القطع الطازجة من اللحوم الحمراء والدجاج قد لا تزيد من خطر الإصابة بالأمراض، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.



اللحوم

ودرس باحثون من جامعات متعددة بما في ذلك جامعة ماك ماستر في كندا ، بيانات 134297 شخصًا من 21 دولة ، بما في ذلك كندا والسويد وروسيا وجنوب إفريقيا والهند والبرازيل، على مدى فترة زمنية تبلغ تسع سنوات ونصف في المتوسط، ووجدوا أن تناول أكثر من ثلاث حصص من اللحوم الحمراء والدجاج غير المصنعة أسبوعيًا لا يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بمرض قلبي أو الموت المبكر لأي سبب.

ومع ذلك فإن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من حصتين في الأسبوع من اللحوم المصنعة كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية وأكثر عرضة للوفاة أثناء الدراسة مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا اللحوم المصنعة.

وتحتوي كل من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول والحديد، وكلها مرتبطة سابقًا بخطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى.

وقال الدكتور رومينا إقبال، المؤلف الأول من هذه الدراسة وأستاذ التغذية في جامعة الآجا خان في باكستان: "الدليل على وجود ارتباط بين تناول اللحوم وأمراض القلب والأوعية الدموية غير متسق. لذلك أردنا أن نفهم بشكل أفضل الارتباط بين مآخذ اللحوم الحمراء غير المصنعة والدواجن واللحوم المصنعة مع أمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية والوفيات".