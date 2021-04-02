شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح فعالة لفقدان الوزن للأشخاص قصار القامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف الوسائل والطرق المستخدمة لإنقاص الوزن من شخص لآخر، خاصة أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر على عملية إنقاص الوزن مثل الهرمونات والعمر وغيرها، فقد يكون لنظام غذائى معين أو روتين لياقة بدنية فعال مع شخص ولا يعمل جيدًا مع شخص آخر، ويمكن أيضًا أن يحدد طولك مصير عملية إنقاص وزنك، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

الأشخاص قصار القامة لديهم كتلة العضلات هزيلة بما يؤثر على معدل الأيض الأساسى المسئول عن تحديد عدد السعرات الحرارية التى يحرقها جسمك أثناء الراحة، لذلك فإن كمية السعرات الحرارية التى تحرقها مع روتين التمرينات المختلفة تعتمد على مقدار الكتلة الخالية من الدهون فى الجسم والتى تزيد من عملية التمثيل الغذائى وتُسرع عملية فقدان الوزن.

الأشخاص قصار القامة لديهم معدل حرق أقل للسعرات الحرارية، لذلك من المهم التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوى على سعرات حرارية عالية، ومن المهم أيضًا تناول الطعام حسب احتياجاتك والتوقف بمجرد امتلاء معدتك، تجنب الإفراط بتناول الطعام لأنه قد يسبب أضرار كبيرة لأهداف إنقاص الوزن لديك.

إذا كنت قصير القامة وتتطلع إلى فقدان الوزن فعليك بتدريبات القوة ورفع الأثقال لزيادة الكتلة العضلية وتقويتها.

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن فلا بد من مراقبة كمية السعرات الحرارية المتناولة خاصة بالنسبة للأشخاص قصار القامة من خلال حساب السعرات الحرارية التى تتناولها بمساعدة حاسبة السعرات الحرارية عبر الإنترنت، حيث يساعدك ذلك على تقييد احتياجات جسمك عن طريق النظام الغذائى.