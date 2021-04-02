شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمى الكاجو القلب ويحافظ على عينيك من الأشعة الضارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكاجو من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة، مما يساعد على تحسين صحتك العامة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، فهناك بعض الفوائد للكاجو على صحة جسمك:1.مضاد للالتهابات:

يحتوى الكاجو على مركبات نباتية مفيدة تحتوى على مضادات أكسدة، مما يجعله خيارا هاما للعلاج من الالتهابات كما أنه يساعد الجسم على البقاء بصحة جيدة وخالية من الأمراض، كما أنه مصدر غني للبوليفينول والكاروتينات من أهم مضادات الأكسدة أيضا المفيدة للجسم.

2.يساعدك على إنقاص الوزن:

المكسرات غنية بالسعرات الحرارية والدهون لذا يعد تناول الكاجو مفيدا لمن يحاولون انقاص أوزانهم والحصول على قسط كافى من الدهون، خاصة عند تناوله بين الوجبات.

3. مفيد لصحة القلب:

الكاجو غنى بالمركبات الغذائية والفيتامينات الهامة التي تساعد على خفض مخاطر الإصابة بالأمراض ، مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب.



فوائد الكاجو على الصحة

4. الوقاية من مرض السكرى من النوع الثانى:

يعد خيارا صحيا للمصابين بمرض السكري من النوع الثانى، نظرا لأنه مصدر جيد للألياف وهي مادة مغذية تساعد في منع ارتفاع السكر في الدم .

5.يمنع أمراض الدم:

استهلاك الكاجو بشكل منتظم ومحدود قد يساعد في تجنب أمراض الدم، نظرا لأنه غني بالنحاس الذي يلعب دورًا مهمًا في القضاء على الجذور الحرة من الجسم، والذى يعمل على مقاومة فقر الدم.

6.الحماية من أمراض العين:

يحتوي الكاجو على صبغة قوية مضادة للأكسدة تسمى زيا زانثين، وهذه الصبغة تمتصه شبكية العين بسهولة وبشكل مباشر، مما يجعلها تشكل طبقة واقية فوق شبكية العين تمنع الأشعة فوق البنفسجية الضارة.