شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سرطان الدم؟ تعرف على الأعراض وخيارات علاج اللوكيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث السرطان نتيجة لتكاثر غير طبيعي ومفرط لنوع معين من الخلايا، ويتم اكتشاف معظم السرطانات في الوقت المحدد، ويمكن علاجها بزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الكيميائي، هناك عدد من الاختبارات المختلفة التي يمكن استخدامها لتشخيص سرطان الدم ، حيث يحدد تعداد الدم الكامل عدد كرات الدم الحمراء ، وكرات الدم البيضاء ، والصفائح الدموية في الدم، ويمكن أن يحدد فحص الدم تحت المجهر أيضًا ما إذا كان الخلايا لها مظهر غير طبيعي.

ووفقا لتقرير لموقع time now news على الرغم من الخطوات الكبيرة في البحث والعلاج والأدوية، لا تزال كلمة السرطان تثير الخوف في قلب الإنسان، ويقدم التقرير التالي كل المعلومات عن سرطانات الدم.

ما هو سرطان الدم؟

سرطان الدم هو نوع من الأورام الخبيثة التي تصيب الدم أو نخاع العظام أو الجهاز اللمفاوي، تبدأ معظم سرطانات الدم، وتسمى أيضًا السرطانات الدموية، في نخاع العظام.

ما هو نخاع العظام؟

نخاع العظام مادة إسفنجية توجد في وسط العظام، تقوم بتصنيع الخلايا الجذعية للنخاع العظمي ومواد أخرى، والتي بدورها تنتج خلايا الدم لكل نوع من أنواع خلايا الدم التي يصنعها نخاع العظم وظيفة مهمة:

تحمل خلايا الدم الحمراء (RBCs) الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

توقف الصفائح الدموية عن النزيف عن طريق المساعدة في تجلط الدم.

تحارب خلايا الدم البيضاء الالتهابات.

تحدث سرطانات الدم عندما تبدأ خلايا الدم غير الطبيعية في النمو خارج نطاق السيطرة ، مما يعطل وظيفة خلايا الدم الطبيعية ، التي تقاوم العدوى وتنتج خلايا دم جديدة.

ما هي أبرز أنواع سرطانات الدم؟

الأنواع الثلاثة الرئيسية لسرطان الدم هي اللوكيميا والورم الليمفاوي والورم النخاعي:

1: سرطان الدم هو سرطان الدم الذي ينشأ في الدم ونخاع العظام يحدث عندما ينتج الجسم عددًا كبيرًا جدًا من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية ويتداخل مع قدرة نخاع العظم على تكوين خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية.

هناك نوعان من سرطانات الدم المرتبطة بالجهاز اللمفاوي: ليمفوما اللاهودجكين والليمفوما هودجكين.

ما هو الجهاز اللمفاوي؟

الجهاز اللمفاوي هو جزء من جهاز المناعة لدينا وله العديد من الوظائف تشمل حماية أجسامنا من الغزاة المسببة للأمراض، والحفاظ على مستويات السوائل في الجسم ، وامتصاص دهون الجهاز الهضمي وإزالة النفايات الخلوية، وهناك نوعان من سرطان الغدد الليمفاوية.

(أ). سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين هو سرطان يتطور في الجهاز الليمفاوي من خلايا تسمى الخلايا الليمفاوية ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على مكافحة العدوى.

(ب) سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين وهو يتطور في الجهاز الليمفاوي من خلايا تسمى الخلايا الليمفاوية، يتميز سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين بوجود خلية ليمفاوية غير طبيعية تسمى خلية ريد-ستيرنبرج.

ماهي الأسباب والأعراض الخاصة بالإصابة بسرطان الدم؟

في حين أنه لا يوجد وضوح حتى الآن بشأن ما الذي يسبب سرطان الدم بالضبط ، فإن الأطباء يعزون بعض الأحداث إلى عوامل مثل التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الدم ، والتدخين ، واضطرابات الدم الوراثية ، مثل متلازمة خلل التنسج النقوي ، والتي تسمى أحيانًا "preleukemia"

تشمل أعراض سرطان الدم:

حمى، قشعريرة، إعياء، ضعف، آلام العظام والمفاصل، فقدان الوزن، تورم الغدد الليمفاوية والكبد والطحال.

ما هي أبرز العلاجات المقترحة لعلاج سرطان الدم ؟

يعتمد علاج سرطان الدم على نوع السرطان وعمر الشخص ومدى سرعة تقدمه وأين انتشر السرطان وعوامل أخرى.

ويقرر الأطباء العلاجات بناءً على الحالات الفردية، لكن بعض البروتوكولات المعروفة هي:

زرع الخلايا الجذعية، العلاج الكيميائي، علاج إشعاعي، جراحة السرطان (إزالة العقد الليمفاوية المصابة)، العلاج المناعي (تنشيط جهاز المناعة لقتل الخلايا السرطانية على وجه التحديد).