كيف تضيفين التمر إلى وجبات طفلك في رمضان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 12:41 مساءً - يختلف الاستهلاك اليومي، المسموح به من التمور للطفل، ولكنه عادة ما يكفي من 3 إلى 5 حبات في اليوم.

ويمكنك وضع التمور العضوية بأشكال مختلفة في وجبات الأطفال. إذا كنت ترغبين في تقديم التاريخ للطفل، فلدينا عدة اقتراحات لإعداد الطعام والحلويات. يقترحها عليك الشيف الإماراتي علي البدواوي.



الشيف علي البدواوي

تمر بالحليب

تمر بالحليب

اخلطي التمر مع السمسم ومسحوق الفستق واللبن والثلج. ثم أضيفي الحليب، وفي الخطوة الأخيرة أضيفي مسحوق اللوز والزعفران.

تمر الحلاوة الطحينية

تمر بالحلاوة الطحينية

لتحضير الحلاوة الطحينية اللذيذة، أضيفيها إلى التمر المفروم. ثم أضيفي بعض الزبدة لذلك، اعمليها على شكل كرات، واغمريها بالمكسرات، كي يرغب بها الأطفال وقدميها لهم.

حلوى التمر

أضيفي القليل من الحليب أو الماء الدافئ إلى التمر، وامزجيهما حتى يصبح التمر طرياً متجانساً تماماً. قدميها كحلوى للأطفال.

شراب التمر للطفل

شراب التمر

قد تستخدم بعض الأمهات فاكهة النخيل لتعزيز طعام الأطفال لإعداد المزيد من الأطعمة المغذية للطفل. لكن الخبراء يعتقدون أن العمر المناسب لتناول الأطفال لهذا الشراب في عمر العشر أشهر.

كيك التمر

تارت التمر

بعد تفتيت التمر، أضيفيه لخليط الكيك المكون من البيض والطحين والزبدة السائحة والبكنغ باودر والسكر والفانيلا، كلها بمقادير الكيك المعروفة، يمكنك وضع الخليط في قالب أو بأكواب المافن. وزجيها في الفرن حتى تخرج سكين الاختبار منها غير ملوثة.