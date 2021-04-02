21 حقيقة رائعة عن أنف الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 12:41 مساءً - الأنف هو أحد أجهزة الإحساس الأساسية في الجسم وهو ضروري للشم والتنفس من الجهاز التنفسي، يحتوي ممر الأنف على العديد من النهايات العصبية الصغيرة في البطانات التي تلتقط الروائح وتحمل المعلومات حول هذه الروائح إلى الدماغ، التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل لتحدثنا عن الأنف وأجزاء الأنف ووظائفها، وبعض الحقائق الممتعة عن أنف الأطفال.

أجزاء من الأنف

أجزاء الأنف

الأنف بمثابة البوابة الرئيسية للجهاز التنفسي، يساعدك أنفك على شم الأشياء، ويلعب أيضاً دوراً مهماً في مساعدتك على تذوق الأشياء، قبل أن نتعلم بعض الحقائق المذهلة عن الأنف، دعونا نتعرف أولاً على الأجزاء الرئيسية للأنف.

الخياشيم ،يحتوي الأنف على فتحتين تسميان الخياشيم، والتي يفصلهما الحاجز عن بعضهما البعض.

الحاجز ،يتم فصل فتحتي الأنف بجدار من الغضروف المرن يسمى الحاجز. الحاجز ليس قاسياً مثل العظام ولكنه أقوى بكثير من العضلات والجلد. يمتد من فتحات الأنف إلى البلعوم الأنفي.

البلعوم الأنفي، يقع البلعوم الأنفي في قاعدة جمجمتك وفوق سقف فمك. يربط الأنف بمؤخرة الفم ويسمح لك بالتنفس من خلال أنفك.

تجويف أنفي ،يوجد في منتصف الوجه وخلف الأنف مساحة مملوءة بالهواء تسمى تجويف الأنف. يتم فصل تجويف الأنف عن الفم بواسطة الحنك. هذا التجويف يتصل مباشرة بمؤخرة الحلق.

عندما نستنشق من فتحتي الأنف، يدخل الهواء في الممر الأنفي وفي التجويف الأنفي. يدخل الهواء من تجويف الأنف إلى مؤخرة الحلق، ثم إلى القصبة الهوائية، وأخيراً إلى الرئتين.

الغشاء المخاطي ،تجويف الأنف مبطن بغشاء مخاطي، بشكل طبقة رقيقة ورطبة من الأنسجة تعمل على تدفئة وترطيب الهواء قبل دخوله إلى الرئتين. يساعد هذا الغشاء أيضاً في إنتاج المخاط، مما يساعد على حبس جزيئات الغبار والجراثيم وما إلى ذلك.

أهداب الغشاء ،المخاطي مبطن بإسقاطات دقيقة شبيهة بالشعر تعرف باسم الأهداب. توجد هذه في مؤخرة الأنف وأيضاً كبطانة في الممرات الهوائية. تتحرك ذهاباً وإياباً لإبعاد المخاط والحطام من مؤخرة الأنف والرئتين.

ظهارة شمية، توجد الظهارة الشمية على سطح التجويف الأنفي مع العديد من مستقبلات الرائحة المختلفة. لرائحة معينة، يتم تحفيز مستقبل معين. ثم يفسر الدماغ إشارة المستقبل لتحديد الرائحة.

21 حقيقة رائعة عن الأنف للأطفال

يمكن أن يكتشف أنفك أكثر من تريليون رائحة.

الشخص العادي يتنفس ما بين 17280 و 23040 نفساً في اليوم.

تشير دراسة أجريت في جامعة أيوا إلى أن أنوف الذكور أكبر بنسبة 10٪ من أنوف الإناث.

أنوفك ليست كبيرة كما تظهر في صور السيلفي. تعمل صور السيلفي على زيادة حجم الأنف بنسبة 30٪ عند الذكور و 29٪ عند الإناث.

في عام 2004، فاز ريتشارد أكسل وليندا باك بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب عن أبحاثهما حول المستقبلات الشمية.

يتكون أنف الإنسان من حوالي 50 مليون خلية شمية مستقبلية.

ينتج الأنف والجيوب الأنفية معاً حوالي لتر من المخاط يومياً.

يحافظ المخاط على رطوبة بطانة أنفك ويدفئ الهواء الذي نتنفسه.

يحتوي المخاط على مواد كيميائية تحافظ على صحتك.

عندما يمر الهواء عبر تجويف الأنف، يتم تدفئته أو تبريده ليتناسب مع درجة حرارة الجسم.

يُطلق على الفقد الكلي للرائحة اسم فقدان حاسة الشم، ويسمى أيضاً بعمى الرائحة، بينما يُسمى الفقدان الجزئي للرائحة بنقص حاسة الشم.

يُعرف الإحساس القوي بالرائحة بفرط حاسة الشم.

تُعرف جراحة الأنف التي تُجرى لتغيير مظهره أو تحسين التنفس باسم تجميل الأنف.

الروائح تثير الذكريات. ترتبط حاسة الشم مباشرة بمنطقة دماغك حيث تتشكل الذكريات والعواطف.

عطسة واحدة تنتج حوالي 40.000 قطرة وتسافر حتى 100 ميل في الساعة.

أنت لا تعطس في نومك لأن الأعصاب التي تسبب العطس تنام معك أيضاً.

هناك حوالي 14 شكلاً أساسياً للأنف.

أنف الإنسان لا يشم رائحة الغاز الطبيعي وبالتالي، تضيف شركات الغاز غازاً غير ضار يسمى مركابتان إلى أنفك لاكتشافه.

أنفك يشكل صوتك

يجب ألا يميل رأسك للخلف أبداً عندما ينزف أنفك. بدلاً من ذلك، يجب أن تجلس أو تقف بشكل مستقيم مع ميل رأسك للأمام قليلاً.