كورونا حول العالم.. إصابات جديدة بالصين وزيادة قياسية بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 129.26 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أكبر زيادة يومية في 6 أشهر بالهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الجمعة، أن البلاد سجلت 81466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى عدد إصابات يومي منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول.

وسجلت البلاد في المجمل 12.30 مليون إصابة منذ بدء الجائحة العام الماضي، مما يجعلها ثالث أكثر دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأظهرت البيانات تسجيل 469 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 163396.





21888 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و855 ألفاً و61 حالة بعد تسجيل 21888 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 76775 بعد تسجيل 232 وفاة جديدة.





9 إصابات جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إنها سجلت 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني الخميس، وذلك انخفاضاً من 16 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن من بين الحالات 4 إصابات محلية.

وسجلت الصين أيضاً 20 حالة جديدة خالية من الأعراض، مقارنة مع 42 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90226 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.





712 إصابة جديدة بمصر

سجلت مصر 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و46 حالة وفاة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان، الخميس، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 202843 من ضمنهم 155016 تماثلوا للشفاء، و 12041 حالة وفاة.



