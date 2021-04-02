شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الارتباك المرضى؟ تعرف على أبرز الأعراض والمضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الارتباك المرضى يجعل المصاب به يشعر بصعوبة فى التركيز أو اتخاذ القرارات، والتى تتضمن العديد من الأعراض التي لا يجب تجاهلها، مثل صعوبة نطق الكلمات أوالتوقف لفترة طويلة أثناء الكلام.



لماذا يحدث الارتباك المرضى وما أعراضه؟

وطبقا لتقرير نُشر في موقع Healthline، فالخرف من الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بالارتباك، وهو من الأعراض الناتجة عن تدهور وظائف المخ الذى ينتج عنه فقدان قدرتك على أداء الوظائف اليومية، كما أنه يؤثر على الحكم والذاكرة والسلوك.

وتتضمن بعض علامات الارتباك المرضى ما يلى:

1. التلعثم أو التوقف لفترة طويلة أثناء الكلام.

2. الكلام غير الطبيعي أو غير المتماسك.

3. نسيان المهام أثناء تنفيذها.

4. تغيرات مفاجئة في المشاعر، مثل الانفعالات المفاجئة.

وأرجع التقرير سبب الإصابة بالارتباك المرضى إلى عدة أسباب منها تعاطى المخدرات والأدوية، فالمصاب بالارتباك يتصرف بسلوك عدواني أو غير متوقع، لذا يجب مراقبة الشخص الذي يعانى من الارتباك عن كثب وحمايته من إيذاء نفسه أو الآخرين.

ومن أبرز المضاعفات التي قد يتعرض اليها الشخص المصاب بالارتباك المرضى الإصابة بالهذيان، وقد يكون الارتباك المرضى ناتجا عن إصابة في الرأس أو صدمة ويشمل الأعراض التالية:

1. دوخة.

2. ضربات قلب سريعة.

3. الحمى.

4. صداع الرأس.

5. الرعشة.

6. التنفس غير المنتظم.

وأكد التقرير أن الحالات قصيرة الأمد من الارتباك الخفيف الناجم عن اختلال التوازن الغذائي أو الجفاف أو الحرمان من النوم، قد تجد الراحة في العلاج في المنزل، وإذا كان سبب ارتباكك هو انخفاض نسبة السكر في الدم، فقد يكون كل ما تحتاجه لتخفيف الأعراض هو شرب مشروب مُحلى أو تناول قطعة صغيرة من الحلوى، وإذا كان ارتباكك ناتجًا عن الجفاف فإن شرب الماء يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض.