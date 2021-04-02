شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الوزن قد يكون علامة على الإصابة بـ الكبد الدهنى.. اعرف أعراض المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإصابة بمرض الكبد الدهنى نتيجة تراكم الدهون فى الكبد، وهناك نوعان منه التهاب الكبد الدهنى غير الكحولى والكحولى، ويمكن أن يؤدى إلى ظهور علامات الالتهاب وتلف خلايا الكبد .



نقص الوزن علامة على الاصابة بمرض الكبد الدهنى

وطبقا لتقرير موقع إكسبريس، فإن فقدان الوزن قد يكون من أعراض الكبد الدهنى، التي تكون علامة هامة للإصابة، فبمجرد أن تبدأ الحالة في إظهار علامات خارجية فهذا يعني أن المرض قد تطور بالفعل من مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي.

وأوضح التقرير أنه بجانب الإصابة بفقدان الوزن هناك بعض العلامات الأخرى التي تدل على الإصابة بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي مثل التعب الشديد، واصفرار الجلد أو العينين، وظهور أوعية دموية تشبه العنكبوت على الجلد، فقد يستغرق ظهور هذه الأعراض سنوات، حيث يتلف المزيد من الكبد بمرور الوقت.

وهناك بعض العلامات التي تدل أيضا على تليف الكبد مثل:

1.احتباس السوائل

2.النزيف الداخلي

3.الهزال العضلي

وحذر التقرير من أن الأشخاص الذين يعانون من تليف الكبد بمرور الوقت قد يصابون بفشل الكبد ويحتاجون إلى زرع كبد، مرجعا أن السمنة تكون السبب الأكثر شيوعًا لمرض الكبد الدهني، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول، ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، والاصابة بالسكري.

ويعد اختبار الدم الروتيني الحل الوحيد للتحقق من الإصابة أو من خلال التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.