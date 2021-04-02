شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحدث الهزال العضلى وما علاقته بالشيخوخة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الهزال العضلي نتيجة انخفاض الكتلة العضلية بسبب قلة النشاط البدني أو التغذية السليمة، والذى يصيب الأشخاص الذين يعيشون أسلوب حياة هادئ دون ممارسة أي عادات نشيطة، حيث يطلق عليه أيضا فقدان العضلات أو ذبول العضلات.



اسباب الاصابة بالهزال العضلى

وطبقا لتقرير نشر في موقع medlife، يحدث الهزال العضلى بشكل شائع في عضلات اليدين والقدمين، وهو فقدان أنسجة العضلات بسبب ضعف الحركة أو مرض أساسي، حيث ترتبط العديد من الأمراض الالتهابية العصبية والعضلية ارتباطًا وثيقًا بضعف العضلات وضمور العضلات والهيكل العظمي والتعب العضلي.

والهزال العضلى يمر بالعديد من المضاعفات خاصة عندما يكون هناك تلف في الأعصاب التي تتحكم في ألياف العضلات، مما يؤدى الى صعوبة في تحريك الأطراف.

وذكر التقرير أسباب هزال العضلات الذى يعود بشكل رئيسي إلى قلة النشاط البدني وقلة الحركة، بالإضافة الى الوصول الى مرحلة الشيخوخة وتقدم العمر، التي ينتج عنها خسارة تنكسية في كتلة العضلات والهيكل العظمي، فبعد تجاوز الثلاثين عاما يفقد الأشخاص الأقل نشاطًا حوالي 3٪ إلى 5٪ من كتلة العضلات كل عقد والذى يعرف باسم مرض ساركوبينيا.

ويرتبط الهزال العضلى بسوء التغذية حيث يساهم نقص العناصر الغذائية الضرورية لنمو العضلات في ضمور العضلات، مما قد يؤدي إلى أمراض ة، كما يمكن أن تسبب العديد من الحالات العصبية ، مثل ضمور الحبل الشوكي.