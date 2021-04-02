شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد عين الجمل لمرضى السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عين الجمل هو عنصر غذائي كثيف العناصر الغذائية وغني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، إلى جانب العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا مثل البروتين النباتي والمعادن والألياف، وهنا نرصد الفوائد الصحية لعين الجمل، حسبما نشر في موقع boldsky.

ماهي فوائد الصحية لعين الجمل؟

عين الجمل له العديد من الفوائد الصحية مثل خفض الجلوكوز وخفض ضغط الدم.



عين الجمل

كيف يساعد عين الجمل مرضى السكري؟



مرضى السكري

عين الجمل غني بأحماض أوميجا 3 : يساعد هذا الحمض الدهني في تقليل مستويات الجلوكوز في الصيام وما بعد الوجبات، وفضلا عن خصائصه المضادة للالتهابات، يعمل عين الجمل على مكافحة أعراض حساسية الأنسولين لدى مرضى السكر. غني بمضادات الأكسدة : أظهرت دراسة أن عين الجمل مليء بمضادات الأكسدة مثل حمض الإلاجيك والفلافونويد وفيتامين هـ، وقد تساعد هذه المركبات في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري أو إدارة مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكر.غني بالألياف: قد يساعد المحتوى العالي من الألياف في في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم والالتهابات وبالتالي يساعد في إدارة مرض السكري. يحتوى على فيتامين إي:هو فيتامين أساسي في منع أو تأخير خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري، يمكن أن يمنع خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل ضعف الرؤية، والضعف الكلوي، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وأمراض القلب التاجية.