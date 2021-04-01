"الصحة العالمية" مهددة بالفشل في تحقيق هدف "19 أبريل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت منظمة الصحة العالمية على شفا الإخفاق في تحقيق هدفها ببدء عملية التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في جميع دول العالم بحلول يوم 19 أبريل.

ودعا المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دولا غنية الأسبوع الماضي إلى التبرع بشكل عاجل بـ10 ملايين جرعة لقاح من مخزوناتها، غير أنه قال إنه لم يتلق أي تعهدات بذلك حتى الخميس.



وأصدرت منظمة الصحة العالمية بداية يناير/كانون الثاني دعوة بأنه يجب بدء عمليات التطعيم في كل مكان في العالم خلال المئة يوم الأولى من عام 2021.

وقال تيدروس إن 20 دولة كانت في المجموعات الأولى للحصول على تطعيم، لكنها لم تتلق أي جرعة حتى الآن.

وسلمت مبادرة الأمم المتحدة للتطعيم "كوفاكس" حتى الآن 35 مليون جرعة لـ78 دولة إجمالا. وأقرت "كوفاكس" الأسبوع الماضي حدوث تأخيرات في عمليات التسليم.

وكان السبب الذي ذكرته هو وجود قيود على التصدير في الهند، حيث يتم إنتاج جانب كبير من جرعات لقاح أسترازينيكا الموجهة إلى "كوفاكس".

وتقول الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، إنها تحتاج إلى اللقاحات لتطعيم سكانها أولا. وتسبب ذلك في المجمل في تأخير تسليم 90 مليون جرعة.