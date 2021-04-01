"الصحة العالمية" تحذر من كورونا بالبرازيل: الوضع بالغ الخطورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدداً من الولايات في البرازيل تواجه وضعاً حرجاً للغاية، كما تشهد المستشفيات ضغوطاً تفوق طاقتها بسبب جائحة "كوفيد-19".

وقالت ماريا فان كيرخوف، عالمة الأوبئة في المنظمة الصحة العالمية، الخميس: "بالفعل هناك موقف بالغ الخطورة حالياً في البرازيل، وهناك عدد من الولايات في وضع حرج".



وأضافت أن الكثير من وحدات العناية المركزة في المستشفيات وصلت نسبة الإشغال فيها إلى ما يفوق 90%.

وأصبحت البرازيل التي ظهرت فيها سلالة أشد عدوى بؤرة لتفشي الجائحة.