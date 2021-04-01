شكرا لقرائتكم خبر عن هل تساعد الكمامة فى تخفيف أعراض الحساسية الموسمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتداء الكمامة من الاحتياطات الوقائية الهامة للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا، علاوة على الفيروسات التنفسية الأخرى، مثل الأنفلونزا، وقد أشارت البيانات والدراسات إلى انخفاض معدل الإصابة بالأنفلونزا أثناء وباء كورونا، فهل يمكن أن تساعد الكمامات في تخفيف الحساسية هذا الربيع أيضًا؟.. هذا ما نتعرف عليه في التقرير التالي، بحسب ما ذكر موقع "Health talk".

وقالت سارة راف، أخصائية طب الأسرة في مستشفى UNC Health الأمريكية: "قد يكون من المفيد ارتداء الكمامة عندما تزعجك حبوب اللقاح عادةً، لكن معظم الناس لا يرتدون أقنعة عندما يكونون في الهواء الطلق، خاصة عندما يكونون بمفردهم إنهم يرتدون الكمامة في الغالب في الأماكن المغلقة، والحساسية الموسمية تكون أكثر حدة في الهواء الخارجي".

طرق تقليل الحساسية الموسمية بجانب ارتداء الكمامة

إذا كنت ترتدي كمامة من القماش في الهواء، فمن المهم غسلها بعد كل استخدام للتخلص من أي مسببات الحساسية الموجودة على القناع والتي ربما تكون قد أحضرتها من الخارج.

وأوصت الدكتور راف أيضًا بالنصائح التالية لإيجاد علاج للحساسية:

-تناول أدوية الحساسية المتاحة دون وصفة طبية.

-إذا شعرت بوجود نزيف وانسداد الأنف، فاستخدم بخاخ للأنف لا يحتاج إلى وصفة طبية.

-قلل من التعرض لمسببات الحساسية على سبيل المثال، لا تفتح نوافذك خلال موسم ذروة حبوب اللقاح، واستحم إذا أمكن بعد قضاء الكثير من الوقت في الخارج.

إذا لم تكن متأكدًا من سبب الحساسية ، فاسأل طبيبك أو قم بزيارة أخصائي الحساسية.



الكمامة والحساسية الموسمية

الفرق بين الحساسية ونزلات البرد وفيروس كورونا

تتشابه أعراض الحساسية مع أعراض نزلات البرد وبعض أعراض كورونا، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب معرفة الفرق.

تشمل أعراض الحساسية:

-العطس

-السعال

-التهاب الحلق

-سيلان الأنف (المخاط الشفاف عادة) أو احتقان الأنف

-عيون دامعة