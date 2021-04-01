"الصحة العالمية" تعلن متابعة التحقيق في أصل كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن الخبراء الذين يبحثون عن أصول فيروس كورونا المستجد الذي ظهر للمرة الأولى في الصين سيتابعون العمل بعد تقريرهم الأولي الذي نشر هذا الأسبوع.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "سيكون هناك عمليات تقييم للمتابعة.. هذا ما نتوقعه"، مضيفاً أن هذه العمليات ستبدأ في أسرع وقت ممكن، لكن التفاصيل لم تتحدد بعد.

وكان جيبريسوس، قد أوضح الثلاثاء، بعد نشر التقرير إن بعض البيانات حُجبت عن المحققين الذين سافروا للصين للبحث في أمر أصول الجائحة.