40 ألف إصابة جديدة في تركيا.. الأعلى منذ ظهور كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة، الخميس، أن تركيا سجلت 40806 إصابات جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة، وهو أعلى مستوى إصابات منذ ظهور الوباء.

وزاد عدد الإصابات منذ خففت الحكومة الإجراءات المفروضة للحد من تفشي الفيروس أوائل مارس/آذار.



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، تشديد الإجراءات بما في ذلك العودة إلى الإغلاق الكامل في أنحاء البلاد في عطلة نهاية الأسبوع خلال شهر رمضان الذي يبدأ يوم 13 أبريل/نيسان.

ودقت جمعية الأطباء التركية ناقوس الخطر في ضوء التزايد الحاد في الإصابات.

وقالت رئيسة الجمعية، سيبنيم كورور فينكانسي، إن "أسِّرَّة الرعاية المركز مشغولة بالكامل"، مضيفة أن إيجاد مكان في المستشفى بات "أمرا صعبا للغاية".

وتفيد البيانات أن إجمالي عدد الإصابات يبلغ 3.358 مليون.

وبلغ أحدث عدد للوفيات اليومية 167 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 31713.