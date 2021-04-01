شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ثغرات أمنية تخترق أجهزة « أبل »: تسمح للقراصنة بالتجسس على البيانات الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة أبل عن ثلاث ثغرات أمنية تهدد بقرصنة أجهزة «آى فون» و«آى باد» خلال شهر مارس وحده. وكانت الشركة الأمريكية العملاقة قد أعلنت التدخل السريع من قِبَل المتخصصين لسد ثغرتين واجههما العملاء فى مطلع مارس الماضى، ثم ظهرت ثغرة ثالثة شهدها نظام «آى أو إس» المعمول به فى أجهزة «آى فون» و«آى باد»، تسمح للقراصنة بالتجسس على البيانات الشخصية للمستخدم عبر محتويات «ويب» مزيفة، ما يجعل أنظمتها عرضة للانتهاك.

وأشارت «أبل» إلى أنه تمت السيطرة على الثغرة الأمنية بالفعل، مشددة على ضرورة تثبيت التحديث الجديد على وجه السرعة من قِبَل المستخدمين حول العالم.

وتحاول شركة أبل أن تتخذ خطوات سريعة للتصدى لأى ثغرة أمنية، من شأنها أن تهدد هذا الكيان العملاق، فى إطار سعى الشركة لتعزيز مصداقيتها فى حماية بيانات المستخدمين من خلال اكتشاف الثغرات وتوفير الحلول سريعًا قبل تسريب المعلومات عن المستخدمين.