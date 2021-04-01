دراسة: كورونا أشد فتكا بـ6 مرات من الإنفلونزا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصلت دراسة أمريكية إلى أن مرض كوفيد-19 أشد فتكاً بـ6 مرات من الإنفلونزا، حيث بلغ معدل وفيات الأول 20% مقابل 3% فقط لمرضى الأخير.

الدراسة الحديثة التي أجراها باحثون في مركز Beth Israel Deaconess الطبي، في بوسطن بالولايات المتحدة، أظهرت أن فيروس كورونا المستجد أشد فتكاً بستة أضعاف من الإنفلونزا، وذلك وفقاً لموقع "يشيفا وورلد" الأمريكي.



وقال الموقع، في تقرير نشره الأربعاء، إن الباحثين وجدوا أن 210 مرضى فقط من مرضى الإنفلونزا، ممن شملتهم الدراسة، يحتاجون إلى دخول المستشفى في كل شتاء، مقابل 582 مريضاً مصاباً بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الزمنية نفسها، وكان متوسط عمر مرضى كوفيد-19 أصغر من مرضى الإنفلونزا.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد احتاج حوالي 30% من مرضى الفيروس التاجي إلى استخدام أجهزة التنفس الصناعي مقابل 8% فقط من مرضى الإنفلونزا.

كما كان مرضى كوفيد-19 الذين احتاجوا إلى دخول المستشفى يعانون من عدد أقل من الأمراض المزمنة الموجودة مسبقاً، والتي من شأنها أن تحفز الحاجة إلى المساعدة التنفسية، وقد بقي مرضى الفيروس في المستشفى لمدة أسبوعين في المتوسط مقابل ثلاثة أيام فقط لمرضى الإنفلونزا.

ووجدت الدراسة أن حصيلة الوفيات بين مرضى الفيروس التاجي قد بلغت 20% مقابل 3% فقط لمرضى الإنفلونزا.

ونقل الموقع عن الطبيب مايكل دونينو، أحد مؤلفي الدراسة، قوله إن جميع وفيات فيروس كورونا المستجد تقريباً (98%) كانت ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الإصابة بالفيروس، مما يعني أنهم ماتوا بسببه، وليس أثناء إصابتهم به، مضيفاً أن معدل الوفيات من كوفيد-19 كان من الممكن أن يكون أعلى بكثير بدون تطبيق الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية.