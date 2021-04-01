شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل 44 مليونا .. الجامعة اليابانية تجرى 40 مشروعا بحثيا في الذكاء الاصطناعى والنانو تكنولوجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة تولى اهتماما بالبحث العلمى التطبيقى لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، موضحاً أنه يجرى العمل في أكثر من 40 مشروعا بحثيا بالجامعة في أحدث التخصصات العلمية في مجالات الذكاء الاصطناعى والاتصالات اللاسلكية والمدن الذكية والنانو تكنولوجى والهندسة الكهربائية والإلكترونيات، بتمويل يبلغ 44 مليون جنيه.

وأضاف أن الجامعة تسعى لربط البحث العلمى بالصناعة، حيث تم إنشاء وحدة تدريب الصناعة بالجامعة لتقوم بمهمة تنسيق تقديم البرامج التدريبية للشركات والمصانع في شتى النواحى الإدارية والفنية، وخلال عام قامت الوحدة بتنفيذ مجموعة من البرامج في مجالات إدارة سلاسل الإمداد، وتخطيط الإنتاج وإدارة المخزون والثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى، وأساليب القيادة الحديثة وموضوعات أخرى للاسهام في مواكبة الصناعة المصرية للتغيرات العالمية والتطور المستمر في الإدارة والصناعة.

وتابع: «كما تعاقدت الجامعة مع مجموعة شركات صناعية كبرى في مصر لتنفيذ برامج تدريبية طويلة الأجل للمستويات الإدارية العليا والمهندسين المتخصصين».

وأوضح رئيس الجامعة المصرىة اليابانية، إنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية التي تخدم المجتمع المحلي والإقليمي من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية لخدمة الصناعة من خلال إجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية المتقدمة.