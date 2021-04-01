شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل 44 مليونا .. الجامعة اليابانية تجرى 40 مشروعا بحثيا في الذكاء الاصطناعى والنانو تكنولوجى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة تولى اهتماما بالبحث العلمى التطبيقى لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، موضحاً أنه يجرى العمل في أكثر من 40 مشروعا بحثيا بالجامعة في أحدث التخصصات العلمية في مجالات الذكاء الاصطناعى والاتصالات اللاسلكية والمدن الذكية والنانو تكنولوجى والهندسة الكهربائية والإلكترونيات، بتمويل يبلغ 44 مليون جنيه.
وأضاف أن الجامعة تسعى لربط البحث العلمى بالصناعة، حيث تم إنشاء وحدة تدريب الصناعة بالجامعة لتقوم بمهمة تنسيق تقديم البرامج التدريبية للشركات والمصانع في شتى النواحى الإدارية والفنية، وخلال عام قامت الوحدة بتنفيذ مجموعة من البرامج في مجالات إدارة سلاسل الإمداد، وتخطيط الإنتاج وإدارة المخزون والثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى، وأساليب القيادة الحديثة وموضوعات أخرى للاسهام في مواكبة الصناعة المصرية للتغيرات العالمية والتطور المستمر في الإدارة والصناعة.
وتابع: «كما تعاقدت الجامعة مع مجموعة شركات صناعية كبرى في مصر لتنفيذ برامج تدريبية طويلة الأجل للمستويات الإدارية العليا والمهندسين المتخصصين».
وأوضح رئيس الجامعة المصرىة اليابانية، إنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية التي تخدم المجتمع المحلي والإقليمي من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية لخدمة الصناعة من خلال إجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية المتقدمة.
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