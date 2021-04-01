صحة ورشاقة

4 أمراض تؤثر على الصحة دون ظهور أى أعراض.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - التشخيص المبكر هو المفتاح لمعالجة العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك، هناك حالات معينة يصعب تشخيصها في المراحل الأولية، لأنها لا تظهر أي أعراض ، ووفقا لتقرير موقع " healthline"، فإن معظم أنواع السرطانات تكون أيضًا بدون أعراض في مراحلها المبكرة، ويُعتقد أن الاكتشاف المتأخر هو سبب غالبية وفيات السرطان في عدة دول.

 وفيما يلي 5 أمراض يمكن أن تعاني منها دون أن تدرك ذلك:

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ارتفاع ضغط الدم
 

ما يقرب من نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعانون من أي أعراض واضحة، وهذا هو سبب تسمية ارتفاع ضغط الدم بـ "القاتل الصامت".

تحدث مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم لديك بين 120 إلى 129 مم زئبق (الرقم الانقباضي أو العلوي) و / أو 80 إلى 89 مم زئبق (الرقم الانبساطي أو أقل) بينما يعني ارتفاع ضغط الدم الكامل أن ضغط الدم لديك أعلى من 140 / 90 مم زئبق.

يمكن أن يمر ارتفاع ضغط الدم دون أن يلاحظه أحد وصولا إلى تضرر القلب والشرايين والأعضاء الأخرى بالفعل، وعندما تُترك هذه الأعراض بدون متابعة لفترة طويلة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل كلوي أو تلف في العين أو قصور في القلب.

متلازمة تكيس المبايض
 

تصيب متلازمة تكيس المبايض  ما يصل إلى 10 % من جميع النساء في سن الإنجاب،  لكن ما يقرب من نصف هؤلاء النساء يفوتهن بسبب صعوبة إجراء التشخيص، وتعتبر الدورة الشهرية غير المنتظمة علامة رئيسية على متلازمة تكيس المبايض.

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سرطان الرئة
 

هو السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان بين الرجال والنساء على حد سواء، ويشكل ما يقرب من 25 % من جميع وفيات السرطان، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

ولا تظهر أعراض لسرطان الرئة في مراحله المبكرة، وغالبًا ما تظهر العلامات عندما يكون المرض متقدمًا جدًا، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات.

وقد أظهرت الأبحاث أن فحص الرئة بالتصوير المقطعي المحوسب يمكن أن يقلل الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة بنحو 20 %.

 

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الجلوكوما
 

هو سبب رئيسي للعمى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، فالجلوكوما هو مجموعة من أمراض العيون التي يمكن أن تلحق الضرر بالعصب البصري وتؤدي إلى فقدان البصر.

مع تقدم المرض، تتطور البقع العمياء في الرؤية المحيطية (الجانبية)، ويُنصح بإجراء فحوصات سنوية شاملة للعين حتى يتمكن طبيب العيون أو أخصائي العيون من اكتشاف المرض قبل فقدان الرؤية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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