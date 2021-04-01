كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 07:34 مساءً -

يلعب هرمون البروجسترون دوراً أساسياً في حياة المرأة عموما ، حيث أن عدم توازن مستواه في الجسم قد يسبب الكثير من المشاكل ؛ مثل الاكتئاب وزيادة الوزن وعدم انتظام الدورة الشهرية أو العقم قبل الحمل ..ويصبح هناك تخوف من مخاطر الإجهاض ومرض تليف الثدي أثناء أشهر الحمل، لذلك من المهم على كل امرأة حامل معرفة أهمية مكملات هرمون البروجسترون، كعلاج آمن لتثبيت الحمل والحد من حالات الإجهاض المتكرر، وتناول مكمل البروجسترون لحمل صحي تحت إشراف الطبيب، لتحديد الحاجة والكمية..معنا الدكتور عبد الحميد الحسيني أستاذ أمراض النساء والتوليد للشرح والتوضيح

معلومات تهمك عن..هرمون البروجسترون

هرمون البروجسترون يحقق التوازن المطلوب في جسم المرأة

أثبتت الدراسات أنّه عندما يتمتّع الجسم بمستوى كافٍ من البروجسترون يحقّق حينها التوازن المطلوب مع الهرمونات الأخرى في الجسم، ما يجعل نظام الغدد الصماء عند المرأة يعمل على نحو متوازن.

إضافة إلى لذلك النساء يتمتّعن بقدر كبير من الصحّة والحيوية، ونادراً ما يتعرّضن لمشاكل سلبية ناتجة عن الدورة الشهرية مثل: الأرق، قلّة النوم، تورّم الثديين، احتباس السوائل في الجسم،

الانتفاخ، زيادة الوزن واضطراب الجهاز الهضمي. الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مظهرهنّ وجمالهنّ

بعض النساء معرضات للإصابة بقصور في إنتاج البروجسترون، وهذه الحالات يتم معالجتها بالأدوية قبل الحمل

المعروف ان هناك هرمونات تتحكم بخصوبة المرأة ويجب ان تكون بنسبة مرتفعة في الجسم ، والخلل الهرموني أحد الأسباب الأساسية لعدم حدوث الحمل

وأهمها البروجسترون بالتالي.. إن المستويات المنخفضة لهذا الهرمون، يمكن أن تعيق حدوث التخصيب والحمل

طرق طبيعية لزيادة هرمون البروجسترون

ممارسة الرياضة باعتدال

ممارسة الرياضة باعتدال يحافظ على نسبة الهرمونات الطبيعية

إن الإجهاد يساهم في رفع مستوى الكورتيزول بالجسم، ويسبب خلل بالهرمونات، لذلك ينصح بممارسة الرياضة الخفيفة يوميًا للحفاظ على نسبة الهرمونات الطبيعية.

الحفاظ على وزن صحي

الحفاظ على الوزن الصحي له أثر جيد على كافة وظائف الجسم، حيث أن زيادة الوزن تؤدي لاضطرابات الهرمونات واختلال توازنها، فيسبب ارتفاع مستوى هرمون الإستروجين، وانخفاض البروجسترون.

التقليل من التوتر يزيد من هرمون البروجسترون

ابرز الطرق الطبيعية لزيادة هرمون البروجسترون هو التقليل من التوتر، وذلك حتى لا نعطي الجسم فرصة لإفراز نسبة كبيرة من هرمون الكورتيزول، وبالتالي انخفاض البروجسترون في الجسم.

والتقليل من التوتر يمكن ان يكون بالاسترخاء وعدم تضخيم الأمور بالإضافة لممارسة بعض الرياضيات، مثل: اليوغا.

أطعمة تساعد في تحسين نسبة البروجسترون بالجسم

الأطعمة الغنية بأوميغا3 يساعد على توازن الهرمونات بالجسم

الزنك هو من العناصر الهامة التي تعزز إطلاق البروجسترون، ويتوفر الزنك في الحمص، واليقطين، واللوز، واللحوم الحمراء.

الأطعمة الغنية بأوميغا 3 تساعد في توازن الهرمونات بالجسم، مثل: البيض، والجوز، وبذور الكتان، والحليب، سمك التونة والماكريل والسلمون.

الدهون الصحية تساهم في تحسين إنتاج الهرمونات بالجسم، وتعد المكسرات هي أهم الأطعمة الغنية بها، بالإضافة إلى زيت الزيتون والأسماك الدهنية.

الألياف أيضًا تساعد في تعزيز مستويات البروجسترون بالجسم، وتتوفر في بذور الكتان، والكينوا، والتفاح، والموز، والبرتقال.

الفيتامينات تساعد بعض الفيتامينات في تحسين مستويات هرمون البروجسترون، مثل فيتامين ب6 (Pyridoxine)، فيتامين ج (Vitamin C)، وفيتامين هـ (Vitamin E)، والتي تتواجد بكثرة في الفواكه.

هرمون البروجسترون الأهم لحدوث التخصيب

البروجسترون هرمون يتم إفرازه في جسم المرأة، ويتحكم في الدورة الشهرية والخصوبة، ويلعب دورًا هامًا في بداية الحمل والحفاظ عليه.. حيث يساعد هذا الهرمون في تجهيز بطانة الرحم لغرس البويضة المخصبة بها.

أما بعد الحمل، يصبح هرمون البروجسترون أكثر نشاطًا، ويسهم في تحسين الأوعية الدموية ببطانة الرحم، لتزويد الجنين بالغذاء.

أسباب انخفاض هرمون البروجسترون بالجسم

القلق والتوتر وزيادة الوزن يخفض من هرمون البروجسترون

ممارسة الرياضة المجهدة لفترة طويلة

زيادة التوتر والقلق تسبب ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول أو ما يسمى هرمون الإجهاد بالجسم، وبتالي ينخفض مستوى هرمون البروجسترون.

التعرض للمواد الكيميائية، مثل: المبيدات الحشرية والمنظفات وغيرها، فجميعها يمكن أن تقلل من نسبة البروجسترون بالجسم.

زيادة الوزن، حيث تتسبب زيادة الوزن في رفع مستوى الإستروجين بالجسم، وبالتالي انخفاض البروجسترون.

تقدم العمر، إن النساء الأكبر سنًا هن اللاتي ينخفض لديهن البروجسترون، وخاصةً في مرحلة انقطاع الطمث.

أعراض انخفاض البروجسترون بالجسم

اضطراب النوم والإمساك لنقص هرمون البروجسترون

يتم التعرف على ذلك بإجراء تحليل مخبري للتأكد من انخفاضه تزامنًا مع ظهور الأعراض الآتية: