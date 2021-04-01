فايزر تكشف مدة فعالية لقاحها ضد عدوى كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركتا فايزر وبيونتك إن فعالية لقاحهما ضد فيروس كورونا تستمر لفترة تصل إلى 6 أشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

وأوضح تحليل محدث لدراسة المرحلة الثالثة لتجارب اللقاح خضعت له 927 حالة أعراض مؤكدة للفيروس أن اللقاح "بي إن تي 162بي 2"، الذي تنتجه الشركتان ضد الفيروس فعال للغاية حيث تم ملاحظة أن كفاءة اللقاح تبلغ 91.3%، وتم قياسها طوال 7 أيام حتى 6 أشهر بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وأثبت اللقاح فعالية بنسبة 100% ضد الفيروس، مثلما قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وبنسبة 95.3% مثلما قالت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وأشارت الشركتان إلى أن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 100% في منع حالات الإصابة بالفيروس في جنوب أفريقيا.

وأوضحت الشركتان أنه لا توجد مخاوف قوية تتعلق بالسلامة بين المشاركين في التجارب لمدة 6 أشهر بعد الجرعة الثانية.

وجاءت الآثار الجانبية متوافقة بصورة عامة مع النتائج التي تم إصدارها سابقا.

ويجرى تقييم سلامة اللقاح بين أكثر من 44 ألف مشارك يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر، حيث خضع أكثر من 12 ألف من المشاركين الحاصلين على اللقاح لمتابعة لفترة لا تقل عن ستة أشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية. وتعتزم الشركتان مشاركة هذه النتائج مع الوكالات التنظيمية في أنحاء العالم قريبا.