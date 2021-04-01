علاج كورونا.. اكتشاف "من الطبيعة" يمنع تكاثر الفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى علماء روس بحثا دفع بهم إلى استنتاج أن العفن الفطري الذي ينتمي لأسرة Aspergillus يتضمن مواد قادرة على منع فيروس كورونا من التكاثر.

ويمكن أن تشكل المادة المذكورة أساسا لدواء فعال ضد "كوفيد– 19" سيكون أقل سميّة من الأدوية المستخدمة في الوقت الراهن لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، بحسب صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وقال مدير مختبر النمذجة الكمبيوترية للأدوية في جامعة جنوب الأورال الروسية الفدرالية فلاديمير بوتيومكن، للصحيفة إن فطر Aspergillus قد يسبب في الظروف العادية إصابة الناس بداء فطري قاتل، لكن الدواء الذي أعده العلماء على أساسه لا يهدد الرئتين، إذ إنه عبارة عن مركّب متكوّن من جزيئات بسيطة معزولة من العفن وغير سامة وغير قادرة على التكاثر في جسم الإنسان.

وقام الإخصائيون في جامعة جنوب الأورال الروسية بحساب كثافة المادة اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، ويتوجب عليهم الآن تأكيد تلك المعلومات في ظروف المختبر بالتعاون مع العلماء في جامعة دلهي الهندية، أما العلماء في جامعة "برنامبوكو" البرازيلية فسيدرسون تأثير الفطر على الحيوانات المصابة بفيروس كورونا.

وحسب، فلاديمير بوتيومكين، فإن فريق العلماء الروس والهنود والبرازيليين جاهزون لإدخال تعديلات في الدواء آخذين بالحسبان البحوث التي أجروها.

وأكد الباحث الروسي أن الدواء الفطري يمكن أن يحل في المستقبل محل الأدوية المستخدمة الأكثر سميّة بفترة تأثير قصيرة.