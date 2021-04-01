نقل 50 مليون جرعة لقاح لـ50 وجهة.. رقم قياسي جديد بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت شركة الإمارات للشحن الجوي الأولى في العالم التي تنقل أكثر من 50 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" على رحلاتها.

كما نقلت أيضاً أكثر من 100 طن من المحاقن عبر العالم لدعم جهود توصيل وتسليم اللقاحات.

ومنذ بدء التوزيع الدولي أواخر العام الماضي، نقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من 220 طناً من لقاحات "كوفيد-19"، أي ما يعادل أكثر من 50 مليون جرعة، على أكثر من 150 رحلة من مواقع الإنتاج إلى 50 وجهة ضمن شبكة خطوطها عبر دبي. وتوزعت اللقاحات التي نقلتها على 6 أنواع مختلفة.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: "تفخر الإمارات للشحن الجوي بوصولها إلى رقم 50 مليون جرعة لقاح قبل حلول يوم الصحة العالمي. وبصفتنا شركة شحن جوي عالمية مسؤولة، فقد كانت جهودنا طوال العام الماضي موجهة دائماً لدعم المجتمعات التي نخدمها في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في الدول النامية، ومساعدتها على التعافي من التأثيرات المدمرة للجائحة. لقد قدنا جهود صناعة الشحن الجوي العالمية وعملنا مع منظمات شريكة لنا في دبي لتوزيع لقاحات كوفيد-19 بسرعة عبر دبي إلى بقية العالم".

وحافظت الإمارات للشحن الجوي على مرونتها وحيويتها خلال انتشار الجائحة، واستجابت بسرعة للمحافظة على انسياب حركة البضائع الأساسية في جميع أنحاء العالم. كما كانت من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي استخدمت طائرات ركاب لرحلات الشحن فقط من أجل نقل معدات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية. وشغلت خلال عام واحد أكثر من 27800 رحلة جوية ونقلت ما يزيد على 100 ألف طن من السلع والمنتجات الأساسية.





معايير التوزيع الجيد

وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أنشأت الإمارات للشحن الجوي مركزاً جوياً معتمداً وفق معايير التوزيع الجيد في الاتحاد الأوروبي GDP للمناولة وتوزيع لقاحات "كوفيد-19" في مقرها الرئيس بدبي. وبفضل بنيتها التحتية المتطورة وقدرتها التخزينية الكبيرة، أصبحت الإمارات للشحن الجوي قادرة على نقل كميات كبيرة من لقاحات من مواقع الإنتاج، وتخزينها في دبي، ثم إعادة توزيعها على رحلاتها إلى الدول النامية ذات البنية التحتية المحدودة الخاصة بسلسلة النقل المبرد.

وفي يناير/ كانون الثاني 2021، تعاونت الإمارات للشحن الجوي مع موانئ دبي العالمية والمدينة الدولية للخدمات الإنسانية ومطارات دبي في إطلاق مبادرة لتسخير نقاط القوة الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي كمركز توزيع عالمي رئيسي للقاحات "كوفيد-19". وفي فبراير/ شباط 2021، وقعت الإمارات للشحن الجوي مذكرة تفاهم مع اليونيسف لإعطاء الأولوية لنقل لقاحات "كوفيد-19" دعماً لمرفق كوفاكس COVAX Facility، المبادرة العالمية التي تهدف إلى توزيع عالمي للقاحات.

وتعد الإمارات للشحن الجوي لاعباً عالمياً رئيسياً في التوزيع الآمن والسريع للقاحات "كوفيد-19" عبر العالم، وذلك بفضل أسطولها من الطائرات الحديثة ذات الجسم العريض، وشبكتها التي تغطي حالياً أكثر من 130 وجهة عبر القارات الـ6، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي مركزها الرئيس.