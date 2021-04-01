الإمارات تكافح كورونا.. مبادرات رائدة واستراتيجيات واعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمثل صحة المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، أولوية مطلقة وجزء لا يتجزأ من استراتيجياتها.

وتواصل دولة الإمارات مكافحة فيروس كورونا المستجد داخليا وخارجيا من خلال العديد من المبادرات الرائدة والاستراتيجيات الواعدة عالميا.

لقاح "حياة-فاكس"

دخل لقاح "حياة-فاكس"‎، الذي تنتجه دولة الإمارات العربية المتحدة، بقوة في خط المواجهة لمكافحة وباء "كوفيد-19".





ويعتبر لقاح "حياة-فاكس" هو أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة "سي إن بي جي 42" وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثاً بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" أحد أكبر شركات الأدوية في العالم والتي وفرت أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح كورونا على مستوى العالم مع شركة "جي 42" الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها في إمارة أبوظبي.



وأعلنت دولة الإمارات، قبل أيام، بدء إنتاج اللقاح داخل الدولة، ما يمثل خطوة تاريخية في المعركة العالمية الجارية ضد جائحة "كوفيد-19".

وقد قامت كل من شركة "جي 42 للرعاية الصحية" و"سينوفارم سي إن بي جي" خلال العام الماضي بالتعاون في إجراء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح غير النشط ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة العربية بمشاركة أكثر من 43000 متطوع من أكثر من 125 جنسية.



وسيدخل المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح مرحلته التشغيلية خلال العام الجاري في مدينة خليفة الصناعية، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنوياً، عبر 3 خطوط تعبئة وخمسة خطوط تغليف آلية.





وسيتم إنتاج لقاح "حياة–فاكس" حالياً في مصنع الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" بالإمارات بطاقة أولية تبلغ مليوني جرعة شهريا.





ويعتبر لقاح "حياة- فاكس" هو نفس لقاح BIBP غير النشط الذي ينتجه معهد بكين للمنتجات البيولوجية والذي تم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات في 9 ديسمبر 2020، والموافقة عليه من قبل "المركز الصيني لتقييم الأدوية" في 30 ديسمبر 2020، وذلك بناءً على النتائج الأولية والمحدّثة التي قدمتها شركة "سينوفارم" في الصين والتي أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 79.34 %.





يذكر أن البرنامج الوطني للتطعيم كان قد أعلن قبل 12 يوما عن تقديمه اللقاح لأكثر من 52% من سكان دولة الإمارات، وسيقوم لقاح "حياة–فاكس"، أول لقاح تنتجه دولة الإمارات، بتعزيز برنامج التطعيم في الدولة وذلك عبر 205 مراكز طبية على مستوى الدولة.

ائتلاف الأمل

ومن أبرز المبادرات الإماراتية لدعم الجهود العالمية لمكافحة كورونا، مبادرة "ائتلاف الأمل"، التي أعلنت الإمارات عن إطلاقها من أبوظبي في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التزاما منها بدعم الجهود العالمية في توزيع لقاحات فيروس كوفيد - 19 لجميع أنحاء العالم.

و"ائتلاف الأمل"، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتهدف إلى الإشراف على تنسيق عملية التوزيع الآمن لمليارات الجرعات من لقاح "كوفيد-19" حول العالم.

ومنذ إطلاقه وسّع الائتلاف نطاق تغطيته العالمية عبر شراكات جديدة مع شركات شحن إقليمية وعالمية رائدة لتعزيز قدراته اللوجستية.

وقام الائتلاف منذ تشكيله بتوريد وتخزين وتوزيع ملايين الجرعات من لقاح كوفيد-19 من الشركات المصنعة إلى المراكز الطبية في جميع أنحاء العالم.