حقن رئيس ألمانيا بـ"إسترازينيكا".. ووزير الداخلية يرفض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، في وقت رفض فيه وزير الداخلية هورست زيهوفر الخطوة نفسها.

وأعلنت الرئاسة الألمانية أن شتاينماير (65 عاما) تلقى جرعته الأولى من اللقاح البريطاني صباح الخميس في مستشفى القوات المسلحة في برلين.



لكن وزير الداخلية رفض الخطوة نفسها، بعد يوم من مطالبة وزير الصحة يانس شبان كل أعضاء الحكومة فوق الـ60 عاما بالحصول على اللقاح البريطاني، لإعادة الثقة به في الأوساط الشعبية.

ورد زيهوفر (71 عاما) في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، الخميس، قائلا "لا لن أحصل على هذا اللقاح"، مضيفا "لست مهتما بشكل شخصي بتقييمه".

ووفق تقارير ألمانية، طالب شبان كل أعضاء الحكومة فوق الـ60 عاما، خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، الأربعاء، بتلقي اللقاح.



والمخاطبون بدعوة شبان هم: ميركل (66 عاما)، ووزير التنمية جيرد مولر (65 عاما)، ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير (62 عاما)، وزيهوفر (71 عاما)، ونائب المستشارة أولف شولتز (62 عاما).

والثلاثاء، طالب شبان حكام الولايات الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، باتخاذ الخطوة نفسها.

وقال رئيس وزراء ساكونيا السفلى ستيفان ويل (62 عاما) ردا على سؤال حول تلقيه لقاح أسترازينيكا عندما يحين دوره "نعم.. سأفعل ذلك".

وقبل يومين، قررت ميركل وحكام ولايات البلاد في الاجتماع عدم استخدام لقاح أسترازينيكا لمن دون الـ60 عاما، بداية من الأربعاء.

وفي الفترة الماضية، أرسلت عيادات طبية ومراكز تطعيم في ألمانيا شكاوى لوزارة الصحة الاتحادية حول تسبب أسترازينيكا في جلطات دموية للشباب.

وأصيب 31 شخصا بجلطات دموية مختلفة الشدة، في ألمانيا بعد تلقي لقاح أسترازينيكا، فيما توفي 9 آخرون للسبب نفسه.

وحقن 2.7 مليون شخص بجرعة أولى من لقاح أسترازينيكا في ألمانيا، فيما تلقى 767 شخصا فقط الجرعة الثانية من اللقاح.