رئيس وزراء اليونان إلى ليبيا..وفتح السفارة على أجندته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى ليبيا، الأسبوع المقبل، في زيارة تعيد افتتاح سفارة أثينا بطرابس.

زيارةٌ تعكس استعداد أثينا لاستعادة علاقاتها بالكامل مع الدولة الأفريقية الواقعة في شمال أفريقيا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة أريستوتيليا بيلوني، في تصريحات للصحفيين، إن ميتسوتاكيس سيزور ليبيا، الثلاثاء المقبل، "لتطبيع وإعادة العلاقات الدبلوماسية".

من جهته نقل موقع greekcitytimes عن مصادر قولها إنه بدأ العمل بالفعل على إعادة فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ ستة أعوام في طرابلس.

وفي هذا الصدد، لفت إلى أنه من المتوقع أن يتوجه الدبلوماسي اليوناني -الذي تم اختياره للمنصب- إلى طرابلس قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء.

وتأتي زيارة ميتسوتاكيس في أعقاب الاتصال الهاتفي الأخير الذي أجراه مع رئيس الحكومة الليبية الجديد عبدالحميد دبيبة.

يذكر أيضا أن السفير الليبي السابق في أثينا محمد المنفي تولى رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وسيرافق ميتسوتاكيس إلى طرابلس وزير الخارجية نيكوس ديندياس، الذي لعب دورا مهما في تعافي الدولة التي مزقتها.

كما تأتي الزيارة في ظل علاقات متوترة مع الجارة تركيا فاقمتها تجاوزات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في منطقة شرق المتوسط لا سيما التنقيب عن الغاز، وتوقيع الأخير مذكرة بحرية غير قانونية مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.