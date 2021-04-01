شكرا لقرائتكم اخترع جهازا طبيا معروفا.. كورونا يقتل أشهر طبيب يمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في وقت تواصل فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية التعتيم على أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في صنعاء، توفي الطبيب والمخترع اليمني الشهير خالد نشوان، متأثراً بإصابته بالوباء.

وأكدت مصادر طبية وإعلامية متطابقة، وفاة الدكتور خالد نشوان متأثراً بإصابته بالجائحة في خسارة كبيرة للقطاع الصحي اليمني، حيث يُعد الراحل واحداً من أبرز العلماء اليمنيين، وأكثرهم شهرة على المستوى العربي والعالمي.

اخترع جهازا طبيا معروفا

فقد ولد نشوان في صنعاء عام 1970، وتمكَّن من اختراع جهاز لتوسيع الشرايين المتصلبة دون إجراء عملية أو تدخل جراحي يُعرَف باسم "نشوان باراسوند"، ويعمل على معالجة أمراض الشرايين من خلال إصدار الموجات فوق الصوتية.

الطبيب اليمني الراحل

كما حصل على براءة اختراع للجهاز الذي بات يحمل الحماية الملكية الفكرية الدولية، وأكثر من 30 جائزة دولية، ولقب أيضا مخترع العام سنة 2006 في هنغاريا.

إلى ذلك، قلَّد الاتحاد العالمي للمخترعين الطبيب خالد نشوان بالعاصمة المجرية بودابست "وسام فارس المخترعين الدوليين" باسم الجمهورية اليمنية، وكرئيس لاتحاد المخترعين اليمنيين، حيث يعتبر الأول والوحيد في العالم العربي حتى الآن الذي يحصل على هذا اللقب، وفقاً لموسوعة ويكبيديا.