كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 01:50 مساءً - جدول المحتوى

1.ما هي بذور الشمر؟

2.هل من الصحي تناول بذور الشمر أثناء الحمل؟

3.فوائد البسباس المذهلة الحامل.

4.الآثار الجانبية لتناول بذور الشمر أثناء الحمل.

5.كيف تستهلكين بذور الشمر أثناء الحمل؟

6.شاي الشمر للغثيان أثناء الحمل

7.صنع شاي الشمر للمرأة الحامل

8.هل استهلاك بذور الشمر أثناء الحمل يؤدي إلى الإجهاض؟



فوائد البسباس المذهلة للحامل، تعد بذور الشمر مهمة للحامل والرضيع أيضاً ولها فوائد عديدة مذهلة بذور الشمر(saunf) عشب لذيذ وعطري له استخدامات طبية، تعتبر البسباس وهي بذور الشمر أحد المكونات الرئيسية في الأطباق الهندية والشرق الأوسط، وتستخدم عادة كمعطرات للفم. لكن هل يمكنك تناول هذه البذور أثناء الحمل؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما المقدار الذي يجب أن تستهلكيه وكيف نتناوله؟ التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل لتوضح لنا الإجابة عن هذه التساؤلات.

1.ما هي بذور الشمر؟

فوائد البسباس المذهلة للحامل

بذور الشمر هي أعشاب عطرية وذات نكهة تبدو بنية أو خضراء عندما تكون طازجة، وتتحول إلى اللون الرمادي الباهت عندما تتقدم في العمر. البذور مشتقة من نبات تم العثور عليه في الأصل في أوروبا. ينتمي النبات إلى عائلة البقدونس وله أوراق رقيقة. توجد هذه العشبة بشكل شائع في مطابخنا وهي معروفة بخصائصها الطبية. يُعرف شعبياً باسم «سونف»، ويستهلكه معظمنا كمعطر للفم إلى جانب استخدامه في الطهي. لقد ثبت أنه مفيد لآلام الأسنان ومشاكل اللثة، بصرف النظر عن وجود العديد من الفوائد الصحية الأخرى مثل المساعدة على الهضم.

2.هل من الصحي تناول بذور الشمر أثناء الحمل؟

بذور الشمر

أثناء الحمل، ينصح باستخدام بذور الشمر بكميات صغيرة جداً؛ لأنها مطمث طبيعي. هذا يعني أنها تساعد في تحفيز أو زيادة تدفق الدورة الشهرية. يمكنك إضافة كمية صغيرة من هذه البذور (على سبيل المثال، ملعقة صغيرة أو نحو ذلك) إلى طعامك. يمكن لطبيبك مساعدتك في فهم المقدار الذي يجب أن تستهلكيه على أساس متطلباتك وظروفك الصحية.

3.فوائد البسباس المذهلة للحامل

يساعد تناول بذور الشمر

يستخدم Saunf تقليدياً في مكافحة الغثيان وغثيان الصباح. يساعد تناول بذور الشمر في تنمية الشهية خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ويساعد في السيطرة على غثيان الصباح عن طريق تقليل الغازات وحرقة المعدة.

تساعد الخصائص المضادة لانتفاخ البطن في الساونف في إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يحفز تدفق الصفراء ويساعد في التحقق من التشنجات المرتبطة غالباً بالهضم. وبالتالي، فهو فعال للغاية في توفير الراحة من الانتفاخ أثناء الحمل.

تشكو معظم النساء الحوامل من فقدان الشهية بسبب عسر الهضم والغازات. بذور الشمر هي طارد طبيعي للريح وتساعد في التخلص من الغازات من الأمعاء. يساعد هذا في النهاية في تحسين عملية الهضم والعناية بالمشكلات المتعلقة بالأمعاء، وعودة الشهية أيضاً.

4.الآثار الجانبية لتناول بذور الشمر أثناء الحمل

بذور الشمر جيدة للحمل

تؤثر بذور الشمر على قدرة الدم على التخثر، مما يجعل عملية التجلط بطيئة. لذلك، إذا كنت تعانين من اضطراب النزيف، فمن الأفضل تجنب الشمر خاصة إذا كنت عرضة للكدمات والنزيف.

يمكن أن يجعل تناول بذور الشمر بشرتك جافة وحساسة للغاية. إذا كانت بشرتك حساسة، فتجنبي بذور الشمر أثناء الحمل.

تم العثور على الخصائص المضادة للتشنج، والأستروجين النباتي، والمضادة للالتهابات في الشمر لتحفيز الرحم، مما يؤدي إلى تقلصات مبكرة. ومع ذلك، فإن تناوله بكميات صغيرة طوال فترة الحمل لن يؤذي الجنين ولن يؤدي أيضاً إلى تقلصات مبكرة.

هل بذور الشمر جيدة للحمل؟ لا توجد أدلة كافية للقول بأن بذور الشمر غير آمنة. وبالمثل، لا توجد أدلة كافية تشير إلى أن بذور الشمر آمنة تماماً. هناك أيضاً جانب يجب اعتباره أن الأطعمة تتفاعل بطرق مختلفة في أجسام مختلفة. ومن ثم، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل تناولها وكذلك التحقق من الجرعات.

5.كيف تستهلكين بذور الشمر أثناء الحمل

بذور الشمر أثناء الحمل

إذا سمح لك بتناول بذور الشمر أثناء الحمل، فهناك عدة طرق يمكنك تناولها. بذور الشمر لها رائحة لطيفة وحلوة قليلاً. إذا تمت إضافتها إلى الأطعمة أثناء الطهي، فإنها تعمل كعامل منكه وتضفي نكهة خفيفة على الطبق. يمكنك تناولها على شكل شاي أيضاً، أو مضغها نيئة بعد الوجبة. يُنصح دائماً بمراجعة طبيبك أو اختصاصي التغذية قبل تضمين بذور الشمر في نظامك الغذائي أثناء الحمل.

6.شاي الشمر للغثيان أثناء الحمل

أثناء الحمل

لم تنظم إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة استخدام شاي الأعشاب، بما في ذلك شاي الشمر، أثناء الحمل. عندما نقول إن الأعشاب وخليط الشاي العشبي لا تخضع لرقابة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، فهذا يعني أن الأعشاب لا تخضع لنفس المستوى من الفحص مثل الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية. لاحظي أن هذا لا يعني أن إدارة الغذاء والدواء تنصح بعدم تناول شاي الأعشاب لتكوني آمنة، يمكنك تناول شاي الشمر من حين لآخر عندما تكونين حاملاً ومع ذلك، قد ترغبين في مراجعة طبيب أمراض النساء قبل القيام بذلك.

7.صنع شاي الشمر للمرأة الحامل

بذور الشمر

إذا كنت تبحثين عن طريقة لإدراجه في نظامك الغذائي، فيمكنك التفكير في صنع كوب من شاي الشمر. إليك كيف يمكنك تحضير كوب من شاي الشمر بنفسك:

المكونات الرئيسية لصنع الشاي هي: الماء، بذور الشمر المسحوقة، شراب الجاغري أو العسل.

خذي ما يقرب من ملعقة صغيرة من بذور الشمر ثم اسحقي البذور بمساعدة الخلاط.

نأخذ مقلاة ونسخن كوباً من الماء حتى يغلي ثم نضيف مسحوق الشمر.

ضعي غطاء فوق المقلاة وأغلقي الموقد لتبرد لمدة خمس دقائق تقريباً. ثم صفي الشاي المخمر ببطء واخلطي العسل أو الجاجري فيه حسب ذوقك.

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8.هل استهلاك بذور الشمر أثناء الحمل يؤدي إلى الإجهاض؟

بذور الشمر

كثير من الناس يتناولون بذور الشمر بعد الأكل؛ لأنها تساعد على الهضم. لكن من المهم أن نتذكر أن بذور الشمر يمكن أن تؤدي إلى الدورة الشهرية وتؤدي إلى نزيف مما يؤدي في النهاية إلى الإجهاض. من المهم تناوله باعتدال، وتجنبه تماماً إذا نصح طبيبك بعدم تناوله.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.