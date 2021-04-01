7 قصص للأطفال في عمر 10 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أبريل 2021 01:50 مساءً - إن كتب الخيال العلمي والقصص الأسطورية من الأنواع المفضلة لكثير من الأطفال في هذه السن، تجذبهم لوقت طويل، كما تعمل على تنمية قدراتهم على التخيل واكتساب كثير من المعلومات بشكل مبسط، وتساعد كذلك على ترسيخ بعض القيم كالشجاعة والصدق. اعرضي عليه مجموعة من الخيارات، التي جمعتها لك "الخليج 365 وطفلك" واجعليه يختار بنفسه ليتشجع على إكمال قراءتها للنهاية، وبعد أن يتم القراءة بإمعان، ناقشيه فيها واسأليه عن رأيه وما قد استفاده من تلك الكتب.

سلسلة كتب هاري بوتر

هاري بوتر

هاري بوتر (بالإنجليزية: Harry Potter)‏ هو شخصية خيالية في سلسلة من سبعة كتب للكاتبة البريطانية ج. ك. رولنغ التي تحكي حكاية الصبي الساحر هاري بوتر، منذ اكتشافه لحقيقة كونه ساحراً، وحتى بلوغه سن السابعة عشرة، فتكتشف ماضيه وعلاقاته السحريّة وسعيه للقضاء على سيد الظلام لورد فولدمورت.

هاري بوتر، قصة طفل يُقتل والداه وهو طفلٌ صغيرٌ على يد اللورد (فولدمورت) سيد الظلام. في أجواء خيالية تجذب الأطفال وتعلمهم معنى الصداقة التي تربط هاري بزملائه في المدرسة، وكيف يتكاتفون للتغلب على الشر.

أحمد العقاد

أحمد العقاد

سلسلة أحمد العقاد، عبارة عن روايات من تأليف عبير الطاهر، وهي سلسلة هادفة للفتيان تتحدث عن مغامرات شائقة يخوضها فتى اسمه أحمد العقاد، وصدر من السلسلة أربعة أجزاء مغامرات مثيرة يقوم بها بطل الروايات الذي يحل بها كثيراً من الألغاز التي تعترضه في هذه القصص، وهذه القصص تحرك حب البحث والفضول الإيجابي عند اليافعين، وصدر من هذه السلسلة القصص التالية:

من تحت السرير؟ وسرّ المومياء، وآلة الزمن، والجريمة الغامضة، وطاقية الإخفاء، وسرّ الجارة.

رواية الأمير الصغير

الأمير الصغير

هي من تأليف (أنطوان دو سانت-أكزوبيري)، تدور أحداث هذه الرواية حول فتى يرسم ثعباناً يبتلع فيلا فيتعجب الناس مما رسم، ثم تتحول الرسمة إلى حقيقة حيث يقوم الثعبان بابتلاع الفيل بالكامل فيخاف الناس مما يجعل البطل يترك مهنة الرسم ويبدأ العمل بالطيران. لكن طائرته تتعطل بالصحراء ليجد نفسه خلال الأحداث مع الأمير الصغير الذي يطلب منه أن يرسم له خروفاً فلا يعرف كيف يرسم الخراف فيرسم له الثعبان العاصر من الخارج فيفاجئه بأنه على علم بما في الصورة والتي يجهلها كل الناس.

من حكايا السافانا

للمؤلّف، جون موزي، الحكاية هي خير مرآة تعكس لنا أفكار الشعوب ومعتقداتهم وأنماط حياتهم، سواء أكانت من قديم الزمان أم من العصور غير البعيدة، فهي قد اخترقت الزّمن والحدود وتنقّلت بين الثّقافات واللّغات دون أن تفقد سحرها وجمالها.

وهذه السلسلة تقودنا مع كل كتاب فـي رحلة شيّقة إلى أماكن مختلفة، فنعيش نشوة السفر إلى عوالم لا نعرفها، ونستمتع بما تحكي الشعوب.

كتب قصص كليلة ودمنة للأطفال

كليلة ودمنة

القصص تعود لأصول هندية، إذ يحتوي كتاب كليلة ودمنة على خمسة عشر باباً رئيسياً، وهي: باب الأسد والثور، وباب الفحص عن أمر دمنة، وباب الحمامة المطوقة، وباب البوم والغربان، وباب القرد والغيلم، وباب الناسك وابن عرس، وباب الجرذ والسنور، وباب ابن الملك والطائر فنزة، وباب الأسد والشغبر الناسك وهو ابن آوى، وباب إيلاذ وبلاذ وإيراخت، وباب اللبؤة والإسوار والشغبر، وباب الناسك والضيف، وباب السائح والصائغ، وباب ابن الملك وأصحابه، وباب الحمامة والثعلب ومالك الحزين، بالإضافة إلى أربعة أبواب جاءت في أولى صفحات الكتاب، وهي: باب مقدمة الكتاب، وباب بعثة برزويه إلى بلاد الهند، وباب عرض الكتاب ترجمة عبد الله بن المقفع، وباب بروزيه ترجمة بزرجمهر بن البختكان.

قصص جحا

تأليف منصورعلي، وهي لمحبي وعشاق جحا، فيها تشكيلة رائعة وممتعة من القصص المضحكة جداً والمفيدة لأطفالكم، أجمل قصص جحا بشتى أنواعها من طرائف ونوادر قصيرة ومسلية للأطفال والكبار، فيها الإثارة والتشويق نقدمها لكم من خلال موسوعة القصص موقع قصص وحكايات، وللمزيد من الحكايات الأخرى الرائعة يمكنكم تصفح قسم: قصص جحا . منها: جحا والحمير، وجحا والبقال، وجحا والزواج، وجحا واللص، وجحا وتاجر الألومنيوم.

النمر الأخير

النمر الأخير

قصة مثيرة للمؤلف لورين سانت جون؛ حيث على مارتين، الفتاة التي تملك قوى سحرية مع الحيوانات، أن تنقذ النمر، خان. تجذب هذه الرواية القارئ إلى عالم ساحر معقد فيه الكثير من المخاطر، وتعالج موضوع حماية الحيوانات المعرضة للانقراض؛ لكنها بالدرجة الأولى تركز على مفهوم الصداقة الحقيقية والشجاعة.