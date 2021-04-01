رجيم السوائل في رمضان لتخسيس 1 كيلوغرام يوميًا

بيروت - نادين محمد - يُعتبر تخسيس الوزن هدفًا شائعًا جدًا في شهر رمضان، سواء كان ذلك من أجل الصحة أو المظهر، ولا يأتي فقدان الوزن دائمًا بسهولة، ويبحث الكثيرون عن البرنامج المثالي لفقدان الوزن في رمضان نظرًا للصيام ساعات طويلة خلال النهار، وتُركّز إحدى فئات الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن على إستبدال وجبات معينة بالسوائل، بينما يستبدل البعض الآخر جميع الأطعمة الصلبة بالسوائل.

لذا إذا كنت ترغبين في الحصول على جسم مثالي خال من الدهون فعليك تغيير وجباتك اليومية العشوائية التي تحتوي على الدهون والسعرات الحرارية العالية. تطلعك "الجميلة" على رجيم السوائل الذي يساعدك على إنقاص 7 كيلو غرامات اسبوعيًا بمعدل كيلو يوميًا، ولكن يراعى عدم تطبيق هذا الرجيم لأكثر من أسبوعين.

تخسيس كيلوغرام يومياً برجيم السوائل في رمضان

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يوفّر رجيم السوائل قدرًا كبيرًا من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم كالفيتامينات والبروتينات والمعادن، وبالتالي فهو لا يترك الجسم في حالة هزال أو فقر غذائي.



اليوم الأول:

الإفطار: كوب عصير برتقال طازج.

العشاء: علبة لبن زبادي مع طبق شوربة من أي نوع تفضلها.

السحور: علبة لبن زبادي وكوب عصير برتقال طازج.

اليوم الثاني:

الإفطار: كوب عصير ليمون محلى بالعسل طازج.

العشاء: علبة لبن زبادي مع طبق شوربة من أي نوع تفضلينه.

السحور: علبة لبن زبادي مع كوب عصير برتقال طازج.

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اليوم الثالث:

الإفطار: كوب عصير جريب فروت طازج.

العشاء: علبة لبن زبادي مع طبق شوربة من أي نوع تفضلينه.

السحور: علبة لبن زبادي مع كوب عصير برتقال طازج.

اليوم الرابع:

الإفطار: كوب عصير تفاح.

العشاء: طبق شوربة من أي نوع مع صدر دجاج مشوي وعلبة لبن زبادي.

السحور: علبة لبن زبادي مع كوب عصير برتقال طازج.

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اليوم الخامس:

الإفطار: كوب عصير برتقال طازج.

العشاء: علبة لبن زبادي مع طبق شوربة من أي نوع.

السحور: علبة لبن زبادي مع كوب عصير برتقال طازج.

اليوم السادس:

الإفطار: كوب عصير ليمون محلى بالعسل طازج.

العشاء: علبة لبن زبادي مع طبق شوربة من أي نوع.

السحور: علبة لبن زبادي مع كوب عصير برتقال طازج.

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اليوم السابع:

الإفطار: كوب عصير جريب فروت طازج.

العشاء: طبق شوربة من أي نوع مع قطعة سمك مشوية وعلبة لبن زبادي.

السحور: علبة لبن زبادي مع كوب عصير برتقال طازج.

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