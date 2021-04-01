صحة ورشاقة

ابتكار دواء جديد يضع حداً لمعاناة مرضى الصداع النصفي

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محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

تمكن علماء في بريطانيا، من ابتكار دواء جديد، يضع حداً لمعاناة مرضى الصداع النصفي، الذي يمنع الكثيرين من الناس عن ممارسة حياتهم الطبيعية.

 

وذكرت صحيفة «ديلي ميل»، أن الدواء الجديد، الذي يدعى «فريمانيزوماب»، يعطى للمريض عن طريق حقنة واحدة شهرياً في البطن أو الفخذ، لعلاج الصداع النصفي المزمن، ومنع أعراضه بشكل نهائي.

 

أصبح هذا الدواء متاحاً مؤخراً في بريطانيا، لعلاج الصداع النصفي المزمن، الذي يستمر مع الأشخاص لأكثر من 15 يوماً في الشهر، ومثيله الذي يستمر لمدة أقل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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