صحة ورشاقة

البرازيل تسجل رقما قياسيا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

سجلت البرازيل رقما قياسيا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا بتسجيل 3869 حالة وفاة خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في برازيليا، أمس الأربعاء، محطمة الرقم القياسي المسجل في اليوم السابق البالغ 3780 حالة. يأتي ذلك بعد أسبوع من تخطي البرازيل حاجز الثلاثة آلاف وفاة يوميا بالفيروس، لأول مرة. وتبلغ حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد حاليا 321 ألفا و515 وفاة، إلى جانب أكثر من 7ر12 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس.  


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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