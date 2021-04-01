شكرا لقرائتكم خبر عن ما عدد ملاعق السكر الموصى بتناولها يوميا والحد الأقصى للرجال والنساء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما هى كمية السكر التي يمكن أن نتناولها يومياً للرجال والنساء؟ أولا ضع في اعتبارك أن كل ملعقة صغيرة من السكر تحتوى على 4 جرامات من السكر، ولتجنب زيادة الوزن يوصى الخبراء بتقليل استهلاك الفرد اليومي للأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سكريات، ليكون أقل من 10% من الإجمالي اليومي، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.

وقال الموقع فإن السكر لا يوجد فقط في حبيبات السكر الأبيض التي نستهلكها في الشاي والحلويات، ولكن موجود أيضا فى المخبوزات والمعلبات واللحوم المصنعة والأطعمة الأخرى.



السكر يسبب العديد من الامراض

هناك نوعان من المصادر الرئيسية للسكر، السكر الطبيعي الموجود في الأطعمة الطبيعية، والسكر المضاف من خلال الحبيبات والأطعمة المصنعة، وأوضح التقرير أنه ما يقلق الأطباء حقًا هو السكر المضاف، حيث إنه من السهل تكسير السكر الطبيعي الموجود في الفواكه، ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة، وما إلى ذلك، وذلك وفقًا لورقة نشرتها كلية الطب بجامعة هارفارد.



السكر يسبب السمنة

وأضاف التقرير: "يستهلك المواطن الأمريكي العادي 22 ملعقة صغيرة من السكر المضاف يوميًا، وهو ما يعادل 350 سعرًا حراريًا إضافيًا، وقد أوصت جمعية القلب الأمريكية (AHA) الأمريكيين بخفض السكر المضاف بشكل كبير للمساعدة في إبطاء انتشار السمنة، وأمراض القلب، هذا يستثني الكميات الكبيرة من السكر بأشكال مخفية من مختلف المواد الغذائية المصنعة التي نستهلكها، حيث تحتوى علبة واحدة من المشروبات السكرية على ما يصل إلى 40 جم (10 ملاعق صغيرة) من السكريات".



الأطعمة والحلويات تحتوى على السكر

وتقترح جمعية القلب الأمريكية AHA حدًا للسكر المضاف لا يزيد عن 100 سعر حراري يوميًا (حوالى 6 ملاعق صغيرة أو 24 جرامًا من السكر) للنساء، ولا يزيد عن 150 سعرًا حراريًا في اليوم (حوالى 9 ملاعق صغيرة أو 36 جرامًا من السكر) للرجال .

ليست هناك حاجة أو فائدة غذائية تأتي من تناول السكر المضاف، من القواعد الأساسية الجيدة تجنب المنتجات التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف، بما في ذلك تخطي الأطعمة التى تحتوى على "السكر" كمكون أول أو ثاني، من الناحية المثالية، 4 جرام من السكر = 1 ملعقة صغيرة، بينما نضيف السكر أحيانًا إلى الطعام بأنفسنا، يأتي معظم السكر المضاف من الأطعمة المصنعة والمجهزة.

وأوضح الموقع أن هناك كميات كبيرة من السكر تكون موجودة فى وجباتنا الغذائية اليومية من خلال مصادر خفية مثل الكاتشب، والمعلبات، والأرز ومنتجات المخابز، والحليب، ومنتجات الألبان، وما إلى ذلك، لذلك عندما تتسوق أو تتناول طعامًا معلبًا، اقرأ الملصق، تحقق من محتوى السكر، على سبيل المثال، تحتوى ملعقة واحدة من الكاتشب على ملعقة صغيرة من السكر، كما يقول تقرير في صحيفة The Times of India

ووفقًا لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" فإن الحد الأقصى للسكر يجب أن لا يتجاوز 10% من السعرات الحرارية اليومية، كما يوصي الخبراء بشدة بتقليل استهلاك الفرد يوميًا للأطعمة والمشروبات التى تحتوى على سكريات إضافية لتكون أقل من 10% من إجمالي استهلاك الطاقة اليومي، والأهم من ذلك هو أن منظمة الصحة العالمية خفضت هذه النسبة من 10 إلى 5%.