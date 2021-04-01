كورونا حول العالم.. سلالة جديدة في البرازيل وإجراءات طارئة باليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترك وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أثره على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 129 مليونا و472 ألفا و316 إصابة، حتى الخميس.





كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و828 ألفاً و157 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 104 ملايين و426 ألفاً و494 حالة.





وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.







إجراءات طارئة في اليابان

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن بلاده ستتخذ إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال نيشيمورا الذي يشرف على تصدي اليابان للجائحة إن الإجراءات ستستمر من الخامس من أبريل /نيسان حتى الخامس من مايو/أيار 2021.

كان حاكم أوساكا قد دق ناقوس الخطر، الأربعاء، من موجة إصابات جديدة قد تصبح الأسوأ حتى الآن في المنطقة.





اكتشاف سلالة جديدة في البرازيل

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، الأربعاء، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد.

وقال معهد بوتانتان للطب الحيوي على تويتر إن العلماء تعرفوا على السلالة في مدينة سوروكابا بالقرب من ساو باولو ويجرون مزيدا من الأبحاث حول الطفرة التي تشبه السلالة التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا.

وتم اكتشاف السلالة لدى امرأة 34 عاما كانت لديها أعراض طفيفة، حسبما أفاد الموقع الإخباري "جي 1".

وقالت المريضة إنها لم تسافر مؤخرا داخل أو خارج البرازيل.





جرعات لقاح جديدة تصل إلى مصر

قالت وزارة الصحة إن مصر تسلمت 854400 جرعة لقاح من إنتاج شركة أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا في إطار اتفاقية كوفاكس.

وتأسست اتفاقية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جافي) ومنظمة الصحة العالمية من أجل التوزيع العادل للقاحات.

تأتي الجرعات الجديدة ضمن 40 مليون جرعة من المقرر أن تتسلمها مصر عبر (جافي).

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن لقاح أسترا زينيكا "حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية".





وأضاف "تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".

وتلقت مصر أول شحنة من 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في وقت سابق هذا العام في إطار برنامج لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

وكانت مصر قد بدأت تطعيم العاملين على الخطوط الأمامية في القطاع الطبي في 24 يناير/ كانون الثاني ووسعت حملة التطعيم لتشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في الرابع من مارس/آذار 2021.

وقالت وزارة الصحة، الأربعاء، إنها سجلت 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة وذلك مقابل 693 إصابة و42 وفاة.

وأوضح مجاهد أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 202131 من ضمنهم 154694 حالة تم شفاؤها و11995 حالة وفاة".





تمديد القيود في إيطاليا

أصدر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مرسوماً مدّد بموجبه لغاية 30 نيسان/أبريل 2021 العمل بالتدابير السارية لمكافحة "كوفيد-19"، بما في ذلك إغلاق المطاعم والمتاجر والمتاحف.

ويفرض المرسوم الجديد إلزامية تطعيم العاملين الصحيّين ضدّ فيروس، لكنّه يبقي على المدارس الابتدائية مفتوحة، كما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تخفيف هذه القيود قبل نهاية نيسان/أبريل، إذا ما تحسّن الوضع الوبائي في البلاد.

وينصّ المرسوم على أنّه من 7 ولغاية 30 نيسان/أبريل ستبقى كلّ مناطق البلاد مصنّفة إما "حمراء" أو "برتقالية"، في وقت وحده التصنيف "الأصفر" يجيز للمطاعم بأن تفتح أبوابها حتى الساعة السادسة مساءً ويسمح بقدر أكبر من حرية التنقّل.

ويخضع القسم الأكبر من إيطاليا لقيود صارمة (إغلاق المطاعم والمقاهي وفرض قيود على التنقّلات...) في محاولة من الحكومة للحدّ من تفشّي العدوى في وقت تجتاز فيه البلاد موجتها الوبائية الثالثة.



