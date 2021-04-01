شكرا لقرائتكم شاهد كيف يلقون الأطفال من سياج يفصل أميركا عن المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - الدوريات الأميركية المتمركزة والجوالة عند حدود الولايات المتحدة والمكسيك، تطرد البالغين حين تجدهم يتسللون من السياج الفاصل بين الدولتين، فيما تجد الدولة الأقوى والأكبر بالعالم نفسها ضعيفة وعاجزة أمام الأطفال المتسللين، فتفتح لهم ذراعيها وتستقبلهم، وتسلم أمرهم إلى هيئات متخصصة برعاية الصغار وتعليمهم وتربيتهم. أما كيف يتسللون عبر السياج المرتفع 4 أمتار، فنجد الإجابة في فيديو من نوع صادم، بثته أمس الأربعاء إحدى الدوريات المتمركزة عند القسم الجنوبي من الحدود.

الفيديو عرضته شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية في موقعها أمس الأربعاء، وفيه يظهر ممتهنان لتهريب البشر يتسلقان السياج ويلقيان منه طفلتين مع بعض المتعلقات، أهمها الوثائق الخاصة بهوية الصغيرتين، ومنها علمت الدورية اسم الكبرى، وأن عمرها 5 سنوات، أي أكبر سنا من شقيقتها بعامين، وهو فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه يظهر المهربان يلوذان فرارا من المكان في عتمة الليل، بعد رصدهم "عبر تقنية المراقبة" المستخدمة نظارات توضح الرؤية الليلية.

مما تمت معرفته عن الطفلتين، روته مشرفة على الدورية، اسمها Gloria Chavez وقالت إنهما تعرضتا لعوامل قاسية لساعات من بيئة البرية الصحراوية بعض الشيء قرب نقطة الحدود عند مدينة El Paso في ولاية تكساس، ووصفت المهربين بأنهم لا يرحمون، فيما تسعى إدارة الرئيس بايدن جاهدة للتعامل مع تدفق الأطفال غير المصحوبين بذويهم على الحدود "حيث يمكن طرد البالغين غير المتزوجين، ولكن لا يمكن طرد الأطفال غير المصحوبين بذويهم" مضيفة أن عدد الأطفال هو في ارتفاع "ولدينا أكثر من 5000 حاليا في نقاط الجمارك وحماية الحدود، فيما لدى الخدمات الصحية والإنسانية أكثر من 11 ألفا" وفق تعبيرها.