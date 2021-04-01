شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يتوقعون انخفاض الوفيات فى أمريكا عام 2022 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير حكومى أمريكى أن فيروس كورونا كان السبب الرئيسى أو المساهم فى وفاة 377883 فى الولايات المتحدة العام الماضي 2020، مع ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل خاص بين كبار السن، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية.

وقال التقرير: "لقد وجد تحليل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى (CDC) أن معدل وفيات كورونا جعله ثالث سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة في عام 2020 بعد أمراض القلب والسرطان، وأن معدل الوفيات الإجمالي في الولايات المتحدة ارتفع للمرة الأولى منذ عام 2017 بنحو 16% إلى 3358814 حالة وفاة، وكانت القفزة مدفوعة بسبب وباء كورونا، والذى يمثل زيادة بنسبة 11.3%".

ووجد التقرير أن معدل الوفيات الإجمالي كان الأدنى بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 عامًا، والأعلى بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا، توفي ما مجموعه 134 طفلاً تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أقل بسبب فيروس كورونا في عام 2020، بينما توفى 120648 شخصًا تبلغ أعمارهم 85 عامًا أو أكثر بسبب المرض، وكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و84 عامًا يمثلون 104.212 حالة وفاة.

وأكد تحليل مركز السيطرة على الأمراض "CDC" أن معدل الوفيات بكورونا كان الأعلى بين ذوى الأصول الإسبانية، يليه السود غير اللاتينيين، حيث توفى ما مجموعه 68469 من ذوي الأصول الإسبانية من كورونا وتوفي 59871 من غير السود من أصل إسباني، وقالت إن 228328 من البيض غير اللاتينيين قد توفوا، حيث يستند تقرير مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إلى بيانات شهادة الوفاة بين يناير وديسمبر 2020.



كورونا ثالث سبب للوفيات فى أمريكا

وأظهرت التقديرات الأولية من مركز السيطرة على الأمراض، التي نُشرت الشهر الماضي، أن متوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة انخفض عام في النصف الأول من عام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية، ووقف عند أدنى مستوياته منذ عام 2006.

وقالت" CNN" إن التحليل الحالي لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يستند إلى تقديرات مؤقتة للوفيات، لكنها تقدم مؤشرا مبكرا على التحولات في نسب الوفيات.

وقال مارك جوريفيتش، رئيس قسم صحة السكان في جامعة نيويورك: "سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يعود معدل الوفيات ومتوسط ​​العمر المتوقع إلى مستويات ما قبل الوباء"، مضيفًا أنه سيكون عام 2022 هو أقرب وقت لتغيير هذه الاتجاهات فى الوفيات.