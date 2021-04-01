شكرا لقرائتكم شاهد انتشال سيارة من قناة السويس.. ومقتل طفل غرقا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي طفل مصرعه غرقا وأصيب باقي أفراد أسرته إثر سقوط سيارتهم في مياه قناة السويس مساء الأربعاء في مصر.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا بسقوط سيارة أثناء صعودها معدية تنقل المارة والسيارات بين ضفتي قناة السويس في محافظة بورسعيد.

وكشف شهود عيان أنه عقب وصول معدية "سيناء 8" إلى مرسى معديات بورسعيد قادمة من مدينة بورفؤاد سقطت سيارة من مؤخرة المعدية في المياه بعدما رجعت إلى الخلف متجاوزة الباب.

فيما عمدت فرق الاتقاذ إلى انتشال السيارة و 4 أشخاص، ليتبين وفاة طفل يدعى مازن مصطفى شكري الزامك وإصابة باقي أفراد أسرته وهم الأب والأم والابنة. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق .