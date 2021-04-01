شكرا لقرائتكم خبر عن ما الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء الزيارات العائلية بسبب كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك والأعياد، تحافظ العديد من العائلات على عادات الزيارات المنزلية، والاختلاط، ولذلك ينصح خبراء الصحة العامة وطب الأسرة باحتياطات يجب اتباعها عند تبادل الزيارات المنزلية ومن أهمها أن تكون في أماكن مفتوحة مثل حديقة المنزل وليس الغرف المغلقة، وإذا كان هناك اضطرار بالمكوث أمام التليفزيون أو مائدة الطعام فينصح الخبراء بتهوية جيدة وتباعد في أماكن الجلوس، وعدم التلامس بالأيدى. وفقا لما نشر بموقع ميديكال برس "medicalxpress".



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عندما يحين وقت الزيارة يجب عليك أيضًا اتخاذ هذه الاحتياطات:

- تجنب التجمعات العائلية الكبيرة حتى يتم تطعيم جميع أفراد الأسرة البالغين.

- ينصح بالزيارة إذا تلقيت التطعيم باللقاحات، فعلى الرغم من أن اللقاحات أصبحت متاحة لجزء أكبر من السكان إلا أنه يحتاج المزيد من الناس إلى التطعيم للوصول إلى مناعة القطيع والمعروفة أيضًا باسم مناعة السكان، وهي الحماية غير المباشرة من الأمراض المعدية التي تحدث عندما يكون السكان محصنين، إما من خلال التطعيم أو المناعة الناتجة عن عدوى سابقة.

- ينصح بالحد من تعرضك للحشود والأعداد الكبيرة، عن طريق الحفاظ على التجمعات الصغيرة واختيار القيادة بالسيارة منفردا أو مع عدد قليل من الأسرة، إذا أمكن ذلك عند السفر.

- اللقاحات تستغرق وقتا طويلا في العمل بعد أسبوعين من آخر جرعة لذا انتظر حتى ذلك الوقت لرؤية العائلة.

- نظافة اليدين الجيدة هي دائمًا فكرة ذكية، وأفضل رهان هو غسل يدي طفلك بالماء الدافئ والصابون العادي لمدة 20 ثانية.

- إذا كنت قد تعرضت لفيروس كورونا فلا يزال عليك اتباع إرشادات قسم الصحة المحلي والحجر الصحي الذاتي للفترة الزمنية الموصى بها.