شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى تناول الزنجبيل ضار فى هذه الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزنجبيل من التوابل التي لها خصائص علاجية ملحوظة ضد مجموعة من الحالات الصحية مثل مرض السكر ونزلات البرد ومشاكل المعدة وارتفاع ضغط الدم والغثيان وغيرها الكثير، وعلى الرغم من الفوائد الصحية المتعددة ولكن عليك استشارة طبيبك لتحديد الجرعة المناسبة لمنع أى مضاعفات من الزنجبيل، حسبما نشر في موقع boldsky.

فقدان الوزن

يتسبب استهلاك الزنجبيل في حرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى بكثير، مما يؤدى إلى تناول الشخص لأكل أقل لذلك، يجب تجنب الزنجبيل من قبل الأشخاص الذين يرغبون فى زيادة الوزن أو أولئك الذين يعانون من نقص الوزن بالفعل.



فقدان الوزن

أظهرت دراسة أن الزنجبيل يمكن أن يزيد من إفراز الصفراء ويسبب تكوين حصوات المرارة، تلعب العصارة الصفراء دورًا مهمًا في هضم الدهون وامتصاصها، ومع ذلك فإن الاستهلاك المفرط للزنجبيل يمكن أن يحفز الكبد على إنتاج المزيد من العصارة الصفراوية وتسريع تكوين حصوات المرارة.



حصوات المرارة

يحتوى الزنجبيل على ملح يسمى الساليسيلات يعمل كمسكن للآلام، خاصة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، كما أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية وتدفقها إلى الأعضاء ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من تجلط الدم.



اضطرابات الدم

لدى بعض الأشخاص، يمكن أن يؤدي الكريم الذي يحتوي على الزنجبيل لتخفيف التهاب المفاصل، ولكن الإفراط في استهلاك الزنجبيل يمكن أن يؤدى إلى تفاقم الألم والتهاب المفاصل.



التهاب المفاصل

أفادت بعض الدراسات أن الزنجبيل يسبب آثارا جانبية مثل التهاب الغدة الدرقية، يمكن للتأثيرات المضادة للأكسدة والمثبطة للزنجبيل على معدل الأيض أن تتلف الأغشية التي تحيط بهرمونات الغدة الدرقية في البصيلات وتطلق الهرمون في الدم، مما يؤدى إلى تورم أو التهاب الغدة الدرقية وإنتاجها المفرط.