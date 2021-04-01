شكرا لقرائتكم خبر عن نظام جالفستون الغذائى طريقة لفقدان وزن السيدات فى سن اليأس.. تعرفى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض السيدات لكثير من التغيرات الهرمونية على مدار فترات حياتهن، وتعد فترة انقطاع الطمث من أصعب الأوقات التي قد تشهدها المرأة في حياتها لما بها من مجموعة من التحديات، وبالنسبة للنساء غير القادرات على إنقاص الوزن عند انقطاع الطمث فإن نظام "جالفستون دايت" مناسب لك وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف إنديا.

هو برنامج إنقاص الوزن المكتسب خلال مرحلة انقطاع الطمث، وهو عبارة عن مزيج من الأطعمة المضادة للالتهابات والصيام المتقطع، تناول الأطعمة المضادة للالتهابات، بدلاً من مجرد تقييد السعرات الحرارية، يساعد الهرمونات في العمل لصالح إنقاص الوزن.

يركز النظام الغذائي على تناول الأطعمة الكاملة ويحد من الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والمكونات الاصطناعية، والتى تعتبر أساس أي نظام غذائي صحي.

نظام جالفستون الغذائي يشمل البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان كاملة الدسم والدهون الصحية، وقد ثبت أن الأطعمة التى تحتوى على سكر مضاف، ومكونات صناعية، وشراب الذرة عالى الفركتوز، واللحوم التى تحتوى على النترات / النتريت، والأطعمة المقلية، والزيوت الالتهابية مثل الكانولا أو الزيت النباتي، والدقيق المكرر والحبوب تسبب التهابًا في الجسم، وبالتالي يجب تجنبها.

كما أن الصيام المتقطع جزء غير قابل للتفاوض من النظام الغذائي أثناء اتباع نظام Galveston الغذائي ، يوصى باستخدام طريقة 16: 8، حيث تصوم لمدة 16 ساعة وتناول الطعام في إطار 8 ساعات ؛ أو طريقة 5: 2 حيث تأكل 500 سعرة حرارية لمدة يومين في الأسبوع والمحافظة على احتياجات السعرات الحرارية في الأيام الأخرى ستعطي نتائج مماثلة ولكن من الأسهل بالنسبة لمعظم الناس اتباع 16: 8 ودمجها في نظامهم الغذائى.

ومن فوائد هذا النظام أيضاً أنه لا يجب عليك حساب السعرات الحرارية، مما يجعل النظام الغذائي مستدامًا، كما يشجع النظام الغذائي أيضًا على العادات الصحية مثل التخطيط للوجبات.